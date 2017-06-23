تبادل إطلاق نار بين دورية عسكرية ومسلحين على متن سيارة تهريب وإجبارهم على العودة إلى التراب الليبي

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 18:11:57

- تبادلت دورية عسكرية عاملة بـ"قطعاية اليهودي" بالمنطقة الحدودية العازلة قطاع بنقردان، حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الجمعة ، إطلاق النار مع مسلحين على متن سيارة تهريب رباعية الدفع نوع تويوتا 24، وأجبرتهم على العودة إلى التراب الليبي، بعد أن اجتازوا الحدود التونسية الليبية وحاولوا الاقتراب من الساتر الترابي.وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، بأنه تم إيقاف شخصين على عين المكان من دون وثائق هوية، وصرحا بأنهما أصيلي مدينة بنقردان من ولاية مدنين.كما قامت الوحدات العسكرية بالعذيبات، حوالي الساعة السادسة و النصف من صباح اليوم، وفق ذات البلاغ، بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، لإيقاف سيارة تهريب نوع تويوتا قادمة من التراب الليبي، مما أجبرها على العودة أدراجها وترك سلع سقطت منها، تتمثل في كميات من المعسل وتوابع مختلفة لهواتف جوالة وساعات يدوية.كما أوردت الوزارة في بلاغها، أن التشكيلة العسكرية العاملة بجهة "الكسر" (منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين) حجزت فجر اليوم (حوالي الساعة 2 صباحا) 130 رأس غنم قادمة من ليبيا دون راعي، ليصل مجموع الأغنام التي قامت بحجزها الوحدات العسكرية إلى حد الآن خلال شهر جوان 2017 إلى 1050 رأس غنم.أيمن