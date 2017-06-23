مكة: داعشي يفجر نفسه بحي أجياد المصافي القريب من الحرم

Vendredi 23 Juin 2017



وكالات





Publié le:2017-06-23 14:44:04

- فجر أحد عناصر داعش نفسه بداخل حي اجياد المصافي في مكة المكرمة، وذلك بعد اندلاع اشتباكات قوية بين القوات الأمنية السعودية وأعضاء الخلية الإرهابية.وكان وزير الداخلية الجديد الأميرعبد العزيز بن سعود بن نايف قد أصدر أوامر إلى القوات للتحرك نحو الهدف من أجل محاصرة جميع أعضاء الخلية الارهابية التابعة لداعش، وذلك بعد ورود أنباء قوية من داخل حي أجياد المصافي في مكة المكرمة، وبجانب الحرم المكي تؤكد وجود خلية إرهابية هناك، وأنها ستقوم بعمليات إرهابية في الفترة القادمة، داخل المدينة وذلك بعد استغلالهم لشقة للايواء بداخلها.وفي التفاصيل، استشعر أعضاء الخلية بمحاصرتهم، فدارت اشتباكات قوية، بين قوات الأمن وبين الخلية الإرهابية، وسط أنباء تؤكد القبض على مطلوبين أحياء، ولكن هناك عنصرا إرهابيا داعشيا قام بتفجير نفسه.