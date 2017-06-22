صفاقس 1 تتصدر قائمة المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا 2017

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات - تصدرت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 ، قائمة المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لإمتحانات الباكالوريا 2017 ، التي أعلنت وزارة التربية عن نتائجها مساء يوم الخميس عبر الإرساليات القصيرة، وذلك بتسجيلها أربعة متفوقين وطنيا في 4 شعب من أصل 7، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية صفاقس1 محمد بن جماعة، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.



فلقد تحصل التلميذ "محمد امين قطاطة" شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بصفاقس على معدل 19,24، وبذات المعهد تفوقت التلميذة "آمنة جردق" شعبة العلوم التجريبية وطنيا باحرازها على معدل 19,78 وتألقت وطنيا التلميذة "سيرين بن عطية الله" شعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد الحبيب معزون بصفاقس بحصولها على معدل 17,30 .



أما في شعبة الآداب فقد تفوقت التلميذة "ياسمين بوصباح" من معهد الطيب المهيري بصفاقس وطنيا وذلك بحصولها على معدل 16,08



يشار إلى أن العدد الجملي للتلاميذ الذين ترشحوا لاجتياز إمتحان الباكلوريا 2017 عن صفاقس 1 قد بلغ 6333 تلميذا من ضمنهم 23 حالة إستثنائية.

ويتوزعون على 5006 مترشح من المعاهد العمومية و1086 من المعاهد الخاصة و241 مترشحا بصفة فردية.





وقد سجلت شعبة الاقتصاد والتصرف بالمندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 أعلى نسبة للمترشحين، حيث بلغ عددهم 1991 مترشحا تليها شعبة العلوم التجريبية ب 1342 مترشحا، ثم شعبة العلوم التقنية ب 1037 مترشحا، ثم شعبة الآداب ب 892 مترشحا.

وتحتل شعبة الرياضيات المرتبة الخامسة من حيث عدد المترشحين وذلك ب 786 مترشحا، ثم شعبة العلوم الاعلامية ب 203 مترشحين.

أما شعبة الرياضة فهي تحتل المرتبة الأخيرة من حيث عدد المترشحين بتسجيلها 82 مترشحا.



وأكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس1 "محمد بن جماعة" في تصريح ل(وات)، أنه تم خلال الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا 2017 رصد حالتي غش بمعهدي بئر علي بن خليفة1 ومجيدة بوليلة، وسيتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن التلميذين المعنيين.

من جهتها، سجلت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2، 3040 مترشحا لاجتياز امتحان الباكالوريا 2017 في دورتها الرئيسية، يتوزعون على 2782 تلميذا من المعاهد العمومية و102 من المعاهد الخاصة و156 مترشحا بصفة فردية و5 حالات استثنائية من حاملي الاعاقات البصرية والعضوية .



وسجلت شعبة الاقتصاد والتصرف بمندوبية التربية صفاقس2 اكبر عدد للمترشحين، حيث يبلغ عددهم 1041 مترشحا تليها شعبة العلوم التجريبية ب 704 مترشحا ثم شعبة العلوم التقنية ب 404 مترشحا تليها شعبة الآداب ب 428 مترشحا ثم شعبة الرياضيات ب 377 مترشحا، في حين تحتل شعبة علوم الاعلامية المرتبة الاخيرة ب 86 مترشحا.



يشار الى ان المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 ، قد إحتلت خلال السنوات الأربع الأخيرة صدارة الترتيب الوطني في إمتحان الباكالوريا، وهي تسعى جاهدة الى المحافظة على هذه النتائج المشرفة رغم إفتقادها لمعهد نموذجي.

هب





Publié le:2017-06-22 23:48:58

