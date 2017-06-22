وزير التربية بالنيابة: نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للباكالوريا لسنة 2017 بلغت 30 بالمائة

Jeudi 22 Juin 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 15:06:17

- أفاد وزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس اليوم الخميس، بأن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2017 بلغت 30 بالمائة أي بانخفاض بثلاث نقاط عن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لسنة 2016.واعتبر خلبوس في تصريح أدلى به عقب تقديمه تقريرا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد حول نتائج امتحان الباكالوريا، هذه النسبة بأنها "رقم طيب ومعدل عادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة" لا سيما أنها حققت ارتفاعا بثلاث نقاط مقارنة مع دورة 2015 وتم فيها لأول مرة إلغاء احتساب نسبة 20 بالمائة من المعدل السنوي للمترشحين.وبخصوص نسب النجاح حسب الشعب فقد بلغت نسبة النجاح بشعبة الآداب 13 بالمائة وبشعبة الرياضيات 52 بالمائة وبشعبة العلوم التجريبية 46 بالمائة وبشعبة الاقتصاد والتصرف 21 بالمائة وشعبة العلوم التقنية 36 بالمائة وشعبة العلوم الإعلامية 34 بالمائة وشعبة الرياضة 65 بالمائة.وقال إن الوزارة قامت بعملية محاكاة بعدم احتساب نسبة 20 بالمائة من المعدل العام في نتائج دورة 2016 فكانت النسبة العامة 30 بالمائة أي مثل معدل هذه السنة (2017). وبخصوص ظروف سير الامتحان أكد خلبوس أنها كانت "إجمالا طيبة رغم التشويش الحاصل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي" وذلك في جميع مراحلها قائلا إن أكثر من 150 ألف موظف قاموا بتأمين سير اختبارات هذه الدورة.وتوجه الوزير بالشكر إلى الأسرة التربوية وإلى سلكي الجيش والأمن الوطنيين على الجهود التي بذلوها من أجل ضمان أفضل الظروف لهذه الدورة.