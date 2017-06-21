ختان 21 طفلا من أبناء العائلات المعوزة في ولاية توزر

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 21:03:31

- نظمت، اليوم الأربعاء، اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بتوزر بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، حفلا تم خلاله ختان 21 طفلا من أبناء العائلات المعوزة وذلك بمناسبة إحياء مناسبة السابع والعشرين من رمضان، وتزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بتوزر منجي مبروك .وبين مبروك في تثذصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن عملية الختان تمت بالمستشفى الجهوي بتوزر بإشراف طبيب وبعد إجراء التحاليل الضرورية على الأطفال، مع تمكين الأطفال المنتفعين من كسوة طهور، ومبلغ مالي قيمته 50 دينارا، لافتا إلى أن اللجنة الجهوية توفر، بمناسبة عيد الفطر، مساعدات موجهة للأطفال من أبناء العائلات المعوزة تتمثل في مساعدات كسائية وأحذية انطلق توزيعها في مطلع هذا الأسبوع وتتواصل الى غاية يوم الغد الخميس.ص م/يسر