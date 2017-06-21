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Economie

توننداكس يتراجع في بداية معاملات حصة الاربعاء

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - تراجع المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، في إفتتاح معاملات الاربعاء، بنسبة 0,09 بالمائة في حدود 5927,78 نقطة وسط حجم مبادلات بلغ 1,654 مليون دينار، حسب الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".

وتميز أداء سيرياليس بتسجيل أعلى نسبة إرتفاع، إذ زادت أسعار أسهمها بنسبة 3,37 بالمائة (4,29 دينار).
وتطورت أسهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 2,94 بالمائة (1,05 دينار) وأسهم إسمنت بنزرت بنسبة 2,87 بالمائة (2,86 دينار).
وفي المقابل تقلص أسعار أسهم إلكتروستار بنسبة 5,67 بالمائة (3,49 دينار).
فيما أظهرت أسهم بنك الإسكان أداء سلبيا بعد تراجعها بنسبة 5,41 بالمائة (25,69 دينار).
ومن جهتها، فقدت أسهم الشركة العقارية وللمساهمات نسبة 2,98 بالمائة من قيمتها (37,33 دينار).



Publié le:2017-06-21 12:54:39

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