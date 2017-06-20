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Justice

النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ برجلي الأعمال نجيب بن محمد اسماعيل وفتحي بن التركي جنيح

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، عشية اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ برجلي الأعمال نجيب بن محمد اسماعيل وفتحي بن التركي جنيح، وذلك من أجل شبهة ارتكاب جرائم ديوانية وجرائم صرفية وغسل أموال.

وأفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث في هذا القضايا متواصلة على مستوى إدارة الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع النيابة العمومية.

يشار إلى أنه تم في إطار الحملة التي تقودها الحكومة على الفساد منذ 23 ماي الماضي إيقاف رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل للاشتباه في ضلوعه في قضايا تتعلّق بالفساد الإداري والمالي والتهريب، وكذلك الأخوين عادل وفتحي جنيح "مهربي النحاس" من جهة سوسة.
كم




Publié le:2017-06-20 17:32:34

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