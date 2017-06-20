حريق في محل للبنزين المهرب في صفاقس يأتي على 30 حاوية بنزين

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات - أتى حريق اندلع، ظهر اليوم الثلاثاء، في محل للبنزين المهرب بطريق الأفران بمعتمدية صفاقس الجنوبية، على حوالي 30 حاوية من البنزين، إلا أن تدخل فريق الحماية المدنية بالسرعة المطلوبة وسيطرته على الوضع حال دون تسجيل أية أضرار بشرية ومنع تسرب ألسنة اللهب للمحلات المجاورة، حسب ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للحماية المدنية، مراد المشري، لمراسل (وات) بالجهة.



يشار الى أن ولاية صفاقس تشهد تواترا لظاهرة الحرائق التي تنشب في محلات بيع البنزين المهرب والتي نتجت عنها خسائر مادية وبشرية جسيمة في السنوات القليلة الماضية وصارت محل إزعاج للمواطنين نظرا للخطورة التي تكتسيها.

مسك









Publié le:2017-06-20 15:09:41

