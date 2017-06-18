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مصححو اختبارات مادتي التاريخ والجغرافيا لمناظرة الباكالوريا بجندوبة يطالبون وزارة التربية بتدارك اخلالات في الامتحان

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - طالب الاستاذة المصححين لامتحان الباكالوريا في دورتها الرئيسية 2017 بولاية جندوبة في عريضة /ممضاة/ وزارة التربية والتكوين بتدارك ما اعتبروه اخلالات شملت امتحان البكالوريا في مادتي التاريخ والجغرافيا من شانها ان تهضم حقوق التلاميذ والمس من سمعة المادتين ومدرسيهما وفق نص العريضة.

وجاء في العريضة التي تبنتها النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالجهة ان المصححين لاحظوا وجود عدم تطابق بين محتوى بعض المواضيع في مستوى الاصلاح والبرامج الرسمية بالنسبة لشعبتي الآداب والاقتصاد والتصرف وان العناصر التي اختبر فيها التلاميذ اسندت لها نقاط معتبرين في ذلك مسا من حقوق التلاميذ وتاثيرا على نتائجهم.

كما اعتبر الاساتذة المصححون ان صياغة الموضوع ومحتوى الاصلاح يتجاوزان في بعض جوانبهما قدرات التلاميذ المعرفية والمهارية مشيرين في ذات الوقت الى عدم ورود قائمة موحدة في التعريفات في ما يخص الانشطة المهارية للتلاميذ.
ودعا الموقعون على العريضة وزارة التربية الى ضرورة تشريك اساتذة المادتين في طرح المواضيع عبر لجان في الغرض وفق ما ورد في العريضة التي تسلمت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منها.
م ز




Publié le:2017-06-18 18:36:22

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