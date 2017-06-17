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تنطيم مائدة إفطار لفائدة عائلات الشهداء ومتقاعدي الحرس الوطني بقفصة

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - نظمت إدارة إقليم الحرس الوطني بقفصة، السبت، مائدة إفطار جماعي لفائدة عائلات شهداء العمليات الإرهابية من الجهة وعدد من متقاعدي السلك وذلك بمقر فوج تدخل الحرس الوطني بلالة بالقصر.

وتتنزل البادرة في إطار الإحاطة الاجتماعية لعائلات الشهداء من السلك الذين سقطوا في العمليات الإرهابية الغادرة في بن قردان وفي الكاف وفي مناطق أخرى من البلاد بالإضافة إلى الأعوان والضباط المتقاعدين، وفق ما افاد به مراسل "وات" بقفصة، مدير إقليم الحرس الوطني بقفصة العقيد سفيان بلقاسمي.
واضاف المسؤول ان هذه البادرة "هي بمثابة عرفان بالجميل لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل حماية الوطن والذود عن حرمته" وجاءت للتأكيد على ان المؤسسة الأمنية "لم تنسى أبناءها وهي بمثابة فرصة للتأكيد على مواصلة هذه الأنشطة لتتواصل كل سنة مستقبلا".
وتم بالمناسبة الاستماع الى الإشكالات التي تعترض أبناء سلك الحرس الوطني أثناء أدائهم لعملهم.





Publié le:2017-06-17 23:01:36

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