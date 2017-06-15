جلسة عامة الثلاثاء القادم بالبرلمان للتصويت على منح الثقة للاعضاء الجدد لهيئة الحقيقة والكرامة

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 13:57:22

- قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للتصويت على منح الثقة للأعضاء الجدد لهيئة الحقيقة والكرامة والذين انتهى إليهم عمل لجنة الفرز الخاصة بسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة.يشار إلى أن لجنة فرز الترشحات لسد الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة قبلت ثلاث ملفات إداريا وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختصة في العلوم الشرعية) ورامي الطرابلسي (عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية).كما ستنظر الجلسة العامة في مقترح قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون عدد 53 لسنة 2017 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.وسيتم خلال الجلسة العامة كذلك طرح أسئلة شفاهية على عدد من أعضاء الحكومة.وعاين مكتب مجلس نواب الشعب طلب انضمام النائبة صابرين القوبنطيني إلى الكتلة الوطنية وانضمام النائب حاتم الفرجاني إلى عضوية مكتب البرلمان تعويضا لها هند