''تونندكس'' يستهل معاملات الخميس متطورا ب25ر0بالمائة

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات - استهلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات الخميس في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تطورا بنسبة 25ر0بالمائة في حدود النقطة 46ر5870 وسط حجم تبادل ب232 الف دينار، وفق الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".



وبخصوص اداء الاسهم، تطورت حنبعل للايجار المالي بنسبة 98ر5 بالمائة (44ر10دينار) تليها بنك تونس العربي الدولي بنسبة 92ر3بالمائة(92ر103دينار).

كما ارتفعت اسهم سالكوم بنسبة 94ر2بالمائة (15ر3دينار).



في المقابل تقهقرت اسهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 93ر2بالمائة (60ر8دينار)وتراجعت سرفيكوم بنسبة 91ر2بالمائة (67ر7دينار).

ومن جهتها خسرت اسهم اونيماد نسبة 55ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 55ر9دينار.

ديجة







Publié le:2017-06-15 11:22:35

