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Economie

الشاهد لمسؤولي ميناء رادس : بن علي مشى والعائلة مشات.. والسيستام ما تبدلش ؟

Mercredi 14 Juin 2017
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بــاب نــات - أدى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الأربعاء، زيارة إلى ميناء رادس إطلع خلالها على مختلف عمليات تفريغ و تحميل الحاويات بهذا الميناء وعمليات المراقبة بالسكانار.
وجاب الشاهد، الذي كان مرفوقا بوزير النقل والمدير العام للديوانة التونسية وعدد من المسؤولين، مختلف أجزاء الميناء الذي يؤمن حوالي 70 بالمائة من التجارة الخارجية لتونس.

وأبدى رئيس الحكومة "عدم رضاه" حيال سير العمل بوحدة مراقبة "السكانار" للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في انجاز بعض العمليات الديوانية و الوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة وتوجه رئيس الحكومة للمسؤولين قائلا " عملنا ثورة.. العائلة مشات وبن علي مشى وأحنا مازلنا في السيستام متاع بن علي ؟؟.. هذه الإجراءات طلبت بإلغائها منذ 9 أشهر ولم يتغير شيء".

واطلع رئيس الحكومة أيضا خلال زيارته لعدد من المخازن على عمليات مراقبة بعض البضائع الموردة داخل الحاويات بشكل مختلط والتي يتم إخضاعها إلى تفتيش دقيق كما عاين عمليات الخزن و التسريح الديواني .
وزار الشاهد أيضا مقر المكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس واطلع على سير انجاز مختلف العمليات الإدارية للتوريد و التصدير للشركات و الأفراد .
واستمع رئيس الحكومة خلال زيارته الى مشاغل عدد من المتعاونين مع الميناء (ناقلين خواص،وسطاء جمارك،مواطنين).


وكان وزير النقل انيس غريرة، قد صرح في 26 ماي الماضي، أنه سيتم تركيز منظومة للتصرف الآلي في المجرورات والآليات لتأمين حركة الحاويات بميناء رادس قبل نهاية 2017، بموجب عقود أبرمت مع شركتين تنشطان في مجال تجهيزات التصرف في الموانئ.
ويستقبل هذا الميناء سنويا، 450 ألف حاوية وتوجد به 150 ألف مجرورة، فيما تقدر طاقة إيوائه بـ7 آلاف حاوية ويتوقع ان يرتفع عدد الحاويات بالميناء سنويا، بفعل اعتماد هذه المنظومة الجديدة، الى 700 الف حاوية.










Publié le:2017-06-14 12:11:33

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6 de 6 commentaires pour l'article 144062

Kamelwww  (France)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 12h 57m |           

... وشهد شاهد من أهلها يا شاهد أن ميناء رادس ينخره الفساد والعفن... ومئات المليارات تحرم منها ميزانية الدولة نظرا لأن الميناء مازال يعمل حسب الترتيبات التي رسمها المخلوع وعائلته.
يجب تطهير الميناء في أقرب وقت ممكن، وإذا لزم الأمر تسريح الفاسدين وفتح باب الإنتداب لمن يريد العمل لفائدة تونس.


Elhammi93  (France)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 12h 48m |           
اخمج مكان في تونس

Mandhouj  (France)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 12h 41m |           
يجب تجنيد 1500 جندي لمدة 4 أشهر .. لتنظيف ميناء رادس ، فتح و مراقبة كل ماهو موجود هناك، من حاويات ، من مخازن ، ... و كل ما يدخل و يخرج .. ليس سوى هكذا يمكن تحييد كلاب المافية هناك ، و هكذا تتبين من هي الحماية السياسية لذلك الفساد . و الجنود لهم حق إطلاق النار على كل من يمنعهم من العمل ..

و سو ترى الحكومة أنها ليست بحاجة لنصف القروض التي تأخذها كل سنة ..
و هكذا عملية يجب أن تكون في كل مناء تمر منه السلع .

و يجب خلق أماكن بيع تشرف عليه مجموعات قوات مشتركة من كل من شرطة ، جيش ، حرس ، ديوانة ، مع مجموعات مراقبة من الجمعيات و النواب لبيع كل ما هو زيزي .. في هذه العملية الدولة سوف تربح على الأقل كل شهريات القوات الحاملة للسلاح لمدة عام كامل ..

Hechmi  (Tunisia)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 12h 34m |           
ذهبت إلى عش الدبابير وموطن الفساد والرشوة وبائعي الوطن ومصاصي دماء المواطن التونسي فنرجو منكم لفتة للفاسدين ومحاولة تطهير هذا المكان لإن تطهيره صعب المنال ....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 12h 30m |           
هذا دليل دامغ على أن الديوانة دولة داخل الدولة وزيارة رئيس الحكومة لإمارتهم وكأنها لدولة أخرى ليستفسر على ما وقع تغييره طيلة تسعة أشهر لكن دون جدوى والطريف أن رئيس الحكومة يحاور المتمرد على تنفيذ التغييرات وكأنه يتحاور مع رئيس دولة عظمى وراء البحار *

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 12h 29m |           
غريب مشاكل عميقة بالقمارق يقع درسها بين رئيس الحكومة ورجال القمارق في بعض الدقائق وقوففا وكأنهم في سوق الاحد، لماذا لم يتم قيام جلسة تلم كل المختصين والمسؤولين في هذا المجال وتدرس فيها كل النقاط ليتم تحديد ارضية عمل سليمة ؟.

رمضان كريم



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