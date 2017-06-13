العذاري: وضع 70 مليون دينار على ذمة مؤسسات النسيج

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 21:03:45

- أعلن وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، خلال يوم إعلامي، حول "الإجراءات العاجلة وبرنامج الإقلاع في قطاع النسيج والملابس" الذي انتظم الثلاثاء، بمقر القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، عن فتح خط تمويل لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج ووضع 70 مليون دينار على ذمتها.وبين ان الهدف المنشود يتمثل في دعم هذا القطاع الذي سجل خلال السنوات الاخيرة خسارة 50 ألف موطن شغل وغلق 700 مؤسسة اقتصادية بالاضافة الى ديون بقيمة 300 ألف دينار ديون في ذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.واقر الوزير بان الاجراءات على اهميتها في مساعدة القطاع على المدى القصير، فان انقاذ القطاع يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية على المدى الطويل داعيا المهنيين الى المشاركة في الاستشارة الوطنية حول قطاع النسيج التي من المتوقع ان تستكمل مع نهاية السنة الجارية.واستبعد العذاري امكانية الحد من توريد منتوجات النسيج مؤكدا بالقول "لا يمكن اتخاذ إجراءات حمائية وإيقاف التوريد القانوني، الذي تنظمه إتفاقيات دولية وقعتها تونس.غير أنّه شدد على انه "سيقع التصدي لعملية إغراق السوق والمنافسة غير المشروعة".واعتبر عبد العزيز الدهماني رئيس الغرفة الوطنية للنسيج، ان الاجراءات التي اقرتها الحكومة غير كافية مبرزا ان انقاذ القطاع يتطلب التصدي للتوريد الوحشي وعمليات إغراق السوق بمنتوجات من الصين وتركيا.ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية مع ضرورة عدم تهميش السوق المحلية.وقال رشيد الزراد مدير العلاقات العامة في شركة "السارتاكس" "أن استراتيجية الاقلاع بالنسبة لقطاع النسيج لابد ان ترتكز على المدى البعيد على الانفتاح على أسواق واعدة كالسوق الامريكية والروسية والسكندينافية والافريقية والجزائرية، والتركيز على التجديد لدخول هذه الأسواق وكسب التنافسية مما يحتم القيام بدراسة معمقة حول قطاع النسيج".وطرح الصناعييون المشاركون في اللقاء عديد الصعوبات التي تعيشها مؤسسات النسيج على غرار التزود بالمواد الأولية وبمكملات الموضة، والوضعية الكارثية للمناطق الصناعية في ولاية المهدية، وإشكاليات الربط بشبكات التطهير، وعدم توفر وسائل نقل عمومي نحو القطب التكنولوجي بالمنستير.... وقد تولى الوزير، بالمناسبة، وضع حجز الأساس لانجاز محضنة وورشات تناوب في القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير بكلفة جملية تبلغ 4 مليون و700 ألف دينار.وسيتم انجاز المشروع على مساحة جملية تمتد على 3800 م2 منها 2100 م2 للمحضنة.كما دشن العذاري مركز الموارد التكنولوجية للمركز الفني للنسيج بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير الذي يمتد على مساحة 7908 م2 منها 2512 م2 مبنية بكلفة جملية تبلغ 20 مليون و810 ألف دينار.تم