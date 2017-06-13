كهل يقدم على اضرام النار في جسده في بهو المحكمة الابتدائية في بن عروس

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 13:18:21

- أقدم كهل صباح اليوم الثلاثاء على إضرام النار في جسده في بهو المحكمة الابتدائية في مدينة بن عروس.وحسب المعلومات الأوّلية المتوفرة فقد قام المعني بالامر بسكب البنزين من قارورة صغيرة كان يخفيها بين ملابسه وقام باضرام النار على جسده ببهو المحكمة ممّا تسّبب في حالة هلع بالمكان، لكن أعوان الأمن الموجودون بمقرّ المحكمة أدركوه باستعمال معدات الاطفاء الموجودة بالمكان وتمكنو في ظرف وجيز من السيطرة على الحالة التي لحقتها اضرار خفيفة على مستوى اليدين والشعر.وتمّ نقل المصاب من قبل الحماية المدنية الى مستشفى الإصابات و الحروق البليغة ببن عروس لتلقّي الإسعافات الضرورية وبالعودة الى الاسباب المرجحة لإقدامه على هذه العملية أفاد نفس المصدر أن المعني بالأمر تعلّقت به قضية نفقة وحضانة يمكن أن تكون هي الدافع الى اقدامه على هذه الفعلة في انتظار ماسيكشف عنه التحقيق الذي تم فتحه للوقوف على ملابسات الحادثة.بسط/جود