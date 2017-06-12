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Politique

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي يلتقي وزير التنمية البشرية والضمان الاجتماعي الصيني

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - كان مسار تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي والتنمية البشرية محور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي و وزير التنمية البشرية والضمان الاجتماعي الصيني "يو جون" والوفد المرافق له على هامش اشغال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية .

واكد الطرابلسي بالمناسبة حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصيني مذكرا في هذا السياق بجملة المشاريع ذات البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي المنجزة بتونس من قبل الصين والمتمثلة في دعم البنية التحتية من خلال انشاء الطرقات والمستشفيات التي كان لها الاثر الطيب على حياة التونسي .

من جانبه استعرض الوزير الصيني مبادرة بلاده المتعلقة باستضافة اكبر مسابقة عالمية سنة 2021 حول "المهارات العالمية " التي ستحتضنها مدينة شنغاي، وهي مسابقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار في التعليم المهني والتقني والتاهيل في قطاع الخدمات، كما انها ستكون بمثابة المنصة لتبادل الافكار حول تنمية المهارات على اختلافها وضمان التميز بما يسمح للشباب باداء دورهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع من اجل اجيال الغد.

كما استاثر مشروع "طريق الحرير" الصيني باهتمام الحاضرين نظرا لابعاده الاستراتيجية والاجتماعية والتنموية، وهي بادرة كانت قد اطلقتها الصين سنة 2013 وتهدف اساسا الى "تاسيس قاعدة اكثر انفتاحا وكفاءة".
وللاشارة كان لوزير الشؤون الاجتماعية لقاء مع وزير الشغل والادماج المهني المغربي محمد اليتيم يوم السبت الماضي على هامش الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف استعرض خلاله الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون الاجتماعي بين البلدين مؤكدين تميز ومتانة العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين.


كما استاثر كل من قطاع الشغل والعلاقات المهنية والضمان الاجتماعي والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، باهتمام الوزيرين خاصة مسالة تسيير وتطوير ومأسسة الحوار الإجتماعي والآليات المعتمدة في المفاوضات الاجتماعية في كلا البلدين.
وللتذكير تشارك تونس من 5 و الى غاية يوم 16 جوان الجاري في أشغال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف السويسرية وذلك بوفد ثلاثي يضم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويترأسه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

Publié le:2017-06-12 13:47:51

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