حوالي عشرة ملايين دينار خسائر احداث الاحتجاجات الاخيرة بتطاوين

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 17:40:49

- افاد مصدر رسمي مراسل "وات" بتطاوين ا ن الاحداث العنيفة التي عاشتها مدينة تطاوين يوم الاثنين 22 ماي الماضي خلفت خسائر فادحة في المقرات الامنية ومخازن الديوانة بلغت قيمتها الجملية حوالي عشرة ملايين دينار منها ستة فاصل خمسة ملايين دينار محجوزات تم نهبها من مخزن الديوانة بتطاوين ومائة وستة وثمانين الف دينار قيمة محجوزات تتمثل في اغنام وابل تابعة لمكتب الديوانة بتطاوين.وافاد نفس المصدر ان قيمة المحجوزات التي تم نهبها من مخزن الديوانة بذهيبة بلغت واحد فاصل خمسة مليون دينار اضافة الى نهب حوالي مائتي سيارة من مخزن بلدية تطاوين, وبخصوص تقديرات خسائر حرق مقر وسيارات اقليم الحرس الوطني بالجهة فانها تبلغ حوالي واحد فاصل ثلاثة مليون دينار.و لم يتمكن مراسل "وات" من الحصول على قيمة خسائر حرق مقر وسيارات المنطقة الجهوية للامن, الوطني.وقد تم تحرير محاضر بحث وتقديم قضايا عدلية في من كل ثبت ضلوعه في حرق ونهب هذه المقرات السيادية والمستودعات التابعة لها.مر/حلم