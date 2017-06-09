حوالي عشرة ملايين دينار خسائر احداث الاحتجاجات الاخيرة بتطاوين

وافاد نفس المصدر ان قيمة المحجوزات التي تم نهبها من مخزن الديوانة بذهيبة بلغت واحد فاصل خمسة مليون دينار اضافة الى نهب حوالي مائتي سيارة من مخزن بلدية تطاوين, وبخصوص تقديرات خسائر حرق مقر وسيارات اقليم الحرس الوطني بالجهة فانها تبلغ حوالي واحد فاصل ثلاثة مليون دينار.
و لم يتمكن مراسل "وات" من الحصول على قيمة خسائر حرق مقر وسيارات المنطقة الجهوية للامن, الوطني.
وقد تم تحرير محاضر بحث وتقديم قضايا عدلية في من كل ثبت ضلوعه في حرق ونهب هذه المقرات السيادية والمستودعات التابعة لها.
مر/حلم
Publié le:2017-06-09 17:40:49
Par:Nouri (Switzerland )
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