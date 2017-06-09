Radio Babnet Tunisie  On Air: Latifa Arfaoui - Ma-Wahashtaksh  
Régions

حوالي عشرة ملايين دينار خسائر احداث الاحتجاجات الاخيرة بتطاوين

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - افاد مصدر رسمي مراسل "وات" بتطاوين ا ن الاحداث العنيفة التي عاشتها مدينة تطاوين يوم الاثنين 22 ماي الماضي خلفت خسائر فادحة في المقرات الامنية ومخازن الديوانة بلغت قيمتها الجملية حوالي عشرة ملايين دينار منها ستة فاصل خمسة ملايين دينار محجوزات تم نهبها من مخزن الديوانة بتطاوين ومائة وستة وثمانين الف دينار قيمة محجوزات تتمثل في اغنام وابل تابعة لمكتب الديوانة بتطاوين.

وافاد نفس المصدر ان قيمة المحجوزات التي تم نهبها من مخزن الديوانة بذهيبة بلغت واحد فاصل خمسة مليون دينار اضافة الى نهب حوالي مائتي سيارة من مخزن بلدية تطاوين, وبخصوص تقديرات خسائر حرق مقر وسيارات اقليم الحرس الوطني بالجهة فانها تبلغ حوالي واحد فاصل ثلاثة مليون دينار.

و لم يتمكن مراسل "وات" من الحصول على قيمة خسائر حرق مقر وسيارات المنطقة الجهوية للامن, الوطني.
وقد تم تحرير محاضر بحث وتقديم قضايا عدلية في من كل ثبت ضلوعه في حرق ونهب هذه المقرات السيادية والمستودعات التابعة لها.
مر/حلم




Publié le:2017-06-09 17:40:49

cadre-f466062bbdad65f9c6baacb310adfe38-2017-06-09 17:40:49
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 143875

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 18h 11m |           
كلام لا يصدقه عاقل
من ذلك على سبيل المثال: "نهب حوالي مائتي سيارة من مخزن بلدية تطاوين" اين ذهبت؟ اين الشرطة؟ أين الحرس؟ اين الجيش؟ اين المواطنون؟
اما ان هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة او ان هناك تواطء كبير وواسع من الامن والمسؤولين ووقع تقاسم الغنائم بينما المعطلون عن العمل نائمين في الكامور ويصلهم الفتات



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143875 569|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires