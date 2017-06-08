المصادقة على 27 عملية استثمار فلاحي بولاية زغوان خلال الثلاثية الأولى لسنة 2017

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 16:39:37

- صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات في القطاع الفلاحي خلال الثلاثية الأولى لسنة 2017، على 27 عملية استثمار خاص في القطاع الفلاحي، من جملة 62 نية إستثمار سجلتها الوكالة اعتمادا على التصاريح التي قدمها أصحابها للغرض، وفق ما ذكره المدير الجهوي لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بزغوان سمير مرزوق لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح مرزوق أن "القيمة الجملية لعمليات الإستثمار المصادق عليها قدرت بحوالي 2 مليون دينار، تمثل فيها التمويلات الذاتية نسبة 76 بالمائة والمنح والإمتيازات نسبة 17 بالمائة في حين مثلت القروض نسبة 7 بالمائة فقط"، وأضاف أن "عمليات الإستثمار المصادق عليها تركزت أساسا على غراسة الأشجار المثمرة المروية ومعدات الري والميكنة الفلاحية وحفر الآبار العميقة".وأكد أن "اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات لم تصادق خلال نفس الفترة من سنة 2016 على أية عملية إستثمار في القطاع الفلاحي لغياب النوايا والتصاريح في هذا المجال"، وأشار إلى أن "المشاريع المصادق عليها ستوفر مواطن شغل قارة وأخرى ظرفية، وستساهم في تطوير القطاع الفلاحي بولاية زغوان" وفق تقديره.وابرز أن "متابعة ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع تبقى ضرورية للوقوف على مدى جدية أصحابها والتزامهم بتعهداتهم إزاء الهياكل الممولة والمتدخلة".