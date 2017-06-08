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عدد من الشباب العاطل عن العمل بحيدرة من ولاية القصرين يدخلون من جديد في اعتصام مفتوح بالمعبر الحدودي

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - دخل حوالي 41 شابا من العاطلين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية أصيلي معتمدية حيدرة من ولاية القصرين، منذ يوم أمس الأربعاء، في اعتصام سلمي مفتوح بالمعبر الحدودي على مستوى الطريق المشتركة بين البوابتين تبسة وحيدرة، مهددين بالدخول إلى التراب الجزائري، وذلك على خلفية "عدم التزام السلط المحلية والجهوية بمحضر الجلسة الملتئمة بتاريخ 12 ماي الفارط بمقر الولاية" وفق ما بينه احد المعتصمين بحيدرة نادر سماري.

وأوضح سماري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن "هذا الاعتصام سيتواصل إلى حين تنفيذ السلط المحلية والجهوية لما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة القاضي بتمكين المعتصمين المعطلين عن العمل من قروض صغرى ومتوسطة لمجابهة البطالة وتفعيل المشاريع العمومية المعطلة بحيدرة، وجملة من المطالب التنموية الاخرى"، واشار الى أن "جلسة عمل ستنعقد في وقت لاحق اليوم بمقر الولاية مع والي الجهة وعدد من المعتصمين للنظر في الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا وسبل تفعيلها".

جدير بالذكر أنّ عددا من المعطلين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية اصيلي معتمدية حيدرة من ولاية القصرين، نفذوا خلال شهر ماي المنقضي اعتصاما مفتوحا بالمنطقة وسلسلة من التحركات الاحتجاجية، وأقدموا خلال اخر هذه التحركات على غلق المعبر الحدودي تبسة-حيدرة للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
لطيفة/باشا



Publié le:2017-06-08 12:51:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 143808

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Juin 2017 à 13h 32m |           
لنا من الطاقات الكافية لإحتواء كل هذه الاحتجاجات ، دون أن تبتعد الحكومة على مواجهة الفساد ، الارهاب ، الإختراق ... ابنائنا مطالبهم شرعية ، يكفي احتوائها في إطار مشاريع تنمية متكاملة لكل جهة ... لنا من الذكاء المحلي ما يوفر إمكانيات صنع نهضة ...

على الحكومة أن تذهب في طريق سليم في قيادة البلاد .. الحرب على الفساد بكل قوة ستفضح كثير من الأشياء ، و سنحقق تنمية ، حوار سليم ، و سلم أهلي ، و الرابح تكون كل طبقات شعبنا ، عدالة إجتماعية ، حقوق إنسان ...

ديمقراطياتنا مهددة من طرف دول آل سعود و صهاينة الامارات . تحسن أحوال بلادنا لا تريده تلك الدول الفاسدة .



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