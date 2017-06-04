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Politique

تونس تدين بشدة الإعتداءات الإرهابية بمدينة لندن

Dimanche 04 Juin 2017
بــاب نــات - عبرت تونس، اليوم الأحد، عن "إدانتها الشديدة للإعتداءات الإرهابية التي استهدفت ليلة السبت، 3 جوان 2017، أحد أحياء مدينة لندن وتسببت في سقوط قتلى وجرحى، من المدنيين الأبرياء".

وفي رسائل وجهوها إلى نظرائهم البريطانيين، قدم كل من رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد ووزير الخارجية، خميس الجهيناوي، "تعازيهم لعائلات الضحايا" وعبروا عن "تمنياتهم بالشفاء العاجل، للجرحى والمصابين"، مؤكدين "تضامن تونس مع المملكة المتحدة"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

كما دعوا مجددا، كل مكونات المجتمع الدولي إلى "مزيد بذل الجهود وإحكام التعاون والتنسيق، لمواجهة ظاهرة الإرهاب المقيتة وتجفيف منابعها ودرء خطرها المتنامي على أمن الدول واستقرارها".

يذكر أن مدينة لندن شهدت، مساء أمس السبت، هجومين إرهابيين أوديا إلى حد الساعة بحياة سبعة أشخاص وإصابة 48 جريحا، على إثر عملية دهس للمارة بوساطة سيارة، قرب جسر لندن وكذلك قيام عدد من المهاجمين بطعن المارة في منطقة بورو ماركت.




Publié le:2017-06-04 17:18:06

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