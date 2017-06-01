وزارة التجارة تخصص 100 طن إضافية من الزيت النباتي لفائدة ولاية قبلي خلال شهر رمضان

وأشار المصدر ذاته الى ان "الإدارة تحرص على متابعة حسن تزود كافة المعتمديات بمادة الزيت النباتي المدعم، والوقوف على التشكيات التي ترد اليها حول النقص في هذه المادة ببعض المعتمديات على غرار تشكيات عدد من أهالي مدينة دوز من فقدان الزيت خلال اليومين الأخيرين"، مبينا ان "مرد هذا الاضطراب والنقص في توفر الزيت النباتي المدعم الذي يكون عادة اخر الشهر، نظام التزود بالحصة الشهرية للجهة من قبل المزودين وتامين وصول هذه الكمية الى وتوزيعها بالولاية".
واوضح ان "أسباب غياب نقاط لبيع الزيت من المنتج الى المستهلك بقبلي يرجع الى عدم وجود معلبين لهذه المادة بالجهة وعزوف التجار عن فتح نقاط بيع مباشرة بالسوق البلدي رغم التشجيعات التي أبدتها البلدية من خلال إعفاء المنتصبين لبيع هذه المادة مباشرة للمستهلك، من الاداءات على الانتصاب".
وفي جانب آخر، أشار المصدر ذاته الى "تسجيل فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأيام الخمسة الأولى لشهر رمضان 33 مخالفة، عقب القيام بحوالي 330 زيارة تفقد، وقد تعلقت ابرز المخالفات بعدم إشهار الأسعار (14 مخالفة) ".
حمد/باشا
Publié le:2017-06-01 20:03:43
Par:mandhouj (France )
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