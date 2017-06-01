Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Sa3at Mabachoufek  
Régions

وزارة التجارة تخصص 100 طن إضافية من الزيت النباتي لفائدة ولاية قبلي خلال شهر رمضان

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - سعيا لسد النقص الحاصل في مادة الزيت النباتي التي يتضاعف استهلاكها خلال شهر رمضان، خصصت وزارة التجارة 100 طن إضافية من هذه المادة لضخها بمختلف الفضاءات التجارية بولاية قبلي خلال شهر رمضان وذلك بالتعاون مع المعلبين الذين يزودون الولاية بها من ولايتي قابس وصفاقس، وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد لمراسل (وات) بالجهة.
>

وأشار المصدر ذاته الى ان "الإدارة تحرص على متابعة حسن تزود كافة المعتمديات بمادة الزيت النباتي المدعم، والوقوف على التشكيات التي ترد اليها حول النقص في هذه المادة ببعض المعتمديات على غرار تشكيات عدد من أهالي مدينة دوز من فقدان الزيت خلال اليومين الأخيرين"، مبينا ان "مرد هذا الاضطراب والنقص في توفر الزيت النباتي المدعم الذي يكون عادة اخر الشهر، نظام التزود بالحصة الشهرية للجهة من قبل المزودين وتامين وصول هذه الكمية الى وتوزيعها بالولاية".

واوضح ان "أسباب غياب نقاط لبيع الزيت من المنتج الى المستهلك بقبلي يرجع الى عدم وجود معلبين لهذه المادة بالجهة وعزوف التجار عن فتح نقاط بيع مباشرة بالسوق البلدي رغم التشجيعات التي أبدتها البلدية من خلال إعفاء المنتصبين لبيع هذه المادة مباشرة للمستهلك، من الاداءات على الانتصاب".

وفي جانب آخر، أشار المصدر ذاته الى "تسجيل فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأيام الخمسة الأولى لشهر رمضان 33 مخالفة، عقب القيام بحوالي 330 زيارة تفقد، وقد تعلقت ابرز المخالفات بعدم إشهار الأسعار (14 مخالفة) ".
حمد/باشا



Publié le:2017-06-01 20:03:43

cadre-e2ff8ab4555623038de762dafe9fe2b2-2017-06-01 20:03:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143523



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12256,1

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,73439 DT        1$ =2,44758 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   309,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143523 267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires