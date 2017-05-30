في لقاء بوفد عن النهضة ... رئيس الجمهورية يدعو جميع القوى السياسية إلى دعم جهود الحرب على الفساد

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وتحسّن المؤشرات الاقتصادية.
وفي تصريح إعلامي أفاد راشد الغنوشي بأن اللقاء مع رئيس الدولة أكّد على ضرورة حشد كل الجهود والطاقات لضمان مواصلة تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي المنشود، ويؤمّن ديمومة المسار الديمقراطي بالبلاد وتحصينه ضد كل المخاطر المحدقة به.
ليلى
Publié le:2017-05-30 15:39:37
Par:mandhouj (France )
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