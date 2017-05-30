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Politique

في لقاء بوفد عن النهضة ... رئيس الجمهورية يدعو جميع القوى السياسية إلى دعم جهود الحرب على الفساد

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي جميع القوى السياسية إلى دعم مجهودات حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضد الفساد، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوفد عن حزب حركة النهضة يتقدّمه راشد الغنوشي.
كما تناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وتحسّن المؤشرات الاقتصادية.

وفي تصريح إعلامي أفاد راشد الغنوشي بأن اللقاء مع رئيس الدولة أكّد على ضرورة حشد كل الجهود والطاقات لضمان مواصلة تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي المنشود، ويؤمّن ديمومة المسار الديمقراطي بالبلاد وتحصينه ضد كل المخاطر المحدقة به.
ليلى




Publié le:2017-05-30 15:39:37

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3 de 3 commentaires pour l'article 143412

Mandhouj  (France)  |Mardi 30 Mai 2017 à 15h 46m |           
6 أعوام بعد ثورة ، يجب أن يبدأ تحسن الأوضاع .. نحن كل يوم يمر ، و الفساد يكبر ، و يتحكم في الدولة و في قوت التونسي أكثر فأكثر ...
إعتصام التغيير من بنزرت لتطاوين .

Mandhouj  (France)  |Mardi 30 Mai 2017 à 15h 43m |           
يجب أن نفهم أن لوبيات الفساد أعلنوا حربا على الدولة و على كل المجتمع ... يلزم محاربتهم بلكرتوش مثل الحرب على الارهاب ، ثم يقع مصادرة الأموال المشبوهة الكسب ... كمال اللطيف جبد السلاح على الأمن و دهس الأمن .. لا هروب من الحرب على اللوبيات ... هل حكومة الوحدة الوطنية ستفهم هذا ؟ أم أنها تتغذى من أموال الفساد ؟ من هم أسياد نعمتك يا حكومة الوحدة الوطنية ؟ لوبيات الفساد ؟

الاستفاقة واجبة ، و الحرب بلكرتوش لا هروب منها ، و هناك الوحدة الوطنية ستتحقق ... ليس هناك وحدة وطنية في عهد اللوبيات .

لماذا تجويع شعب و القضاء على مصير مجتمع كامل ؟

Mandhouj  (France)  |Mardi 30 Mai 2017 à 15h 36m |           
..... وتحسّن المؤشرات الاقتصادية...

العملة في النزول ،
العجز في الميزان التجاري يتفاقم ،

ثم نتكلم عن تحسن مؤشرات !

نحن نريد تحسن الواقع المعاش عبر سيطرة دولة على السوق ، و انخراط إدارة سيادية (الديوانة ) و الادارات الرقابية و القوات الأمنية في ذلك .. ثم خيارات و توجهات من مستوى مقبول ..

الله يهدي خلقه .

إعتصام التغيير من بنزرت إلى تطاوين .



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