في لقاء بوفد عن النهضة ... رئيس الجمهورية يدعو جميع القوى السياسية إلى دعم جهود الحرب على الفساد

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 15:39:37

- دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي جميع القوى السياسية إلى دعم مجهودات حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضد الفساد، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوفد عن حزب حركة النهضة يتقدّمه راشد الغنوشي.كما تناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وتحسّن المؤشرات الاقتصادية.وفي تصريح إعلامي أفاد راشد الغنوشي بأن اللقاء مع رئيس الدولة أكّد على ضرورة حشد كل الجهود والطاقات لضمان مواصلة تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي المنشود، ويؤمّن ديمومة المسار الديمقراطي بالبلاد وتحصينه ضد كل المخاطر المحدقة به.ليلى