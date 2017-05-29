الإعلامية ومديرة التحرير السابقة ب''وات''، لطيفة حشيشة في ذمة الله

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 12:54:27

- وافى الأجل المحتوم، اليوم الاثنين، الإعلامية، ومديرة التحرير السابقة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لطيفة حشيشة، عن سن تناهز64 عاما، بعد صراع مع المرض.والفقيدة المولودة بصفاقس في 4 ديسمبر 1953، حاصلة على الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار سنة 1978، والتحقت في مارس 1979 بالعمل كمحررة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث تدرجت في مختلف الرتب والوظائف إلى أن أدركت سنة 2012 خطة مدير تحرير، التي أسندت إليها بعد انتخابها كمنسقة للتحرير.وقد عملت المرحومة لطيفة بن عمار حشيشة معظم مسيرتها المهنية بالوكالة، التي تواصلت زهاء ال35 عاما، صلب الدسك السياسي، حيث تولت تغطية أحداث وطنية بارزة سياسية وديبلوماسية، مثلما أمنت التنسيق بين مختلف مصالح التحرير خلال السنوات الأخيرة التي سبقت تاريخ تقاعدها مطلع سنة 2014.بوفاة لطيفة حشيشة، يودع أبناء وبنات وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من صحفيين وإطارات وأعوان، مديرة تحرير، وزميلة وأختا، تميزت طيلة أكثر من ثلاثة عقود من العمل صلب الوكالة بطيب المعشر، ودماثة الخلق، والحرص الدائم على التواصل والتوافق بين كل أبناء المؤسسة.وسيشيع جثمان الفقيدة الطاهر يوم غد الثلاثاء 30 ماي 2017 من مقر سكناها 14 نهج سعد غراب حي الصحفيين بحي الغزالة، إثر صلاة العصر إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة.رحم الله لطيفة حشيشة، فقيدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وفقيدة الإعلام الوطني، وأسكنها فراديس جنانه، ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون