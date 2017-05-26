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Economie

توننداكس ينهي الأسبوع بنسق ايجابي

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - أنهى توننداكس معاملات، الجمعة، بنسق ايجابي وتقدم بنسبة 0،45 بالمائة ليصل الى مستوى 5714،05 نقطة وسط معاملات قدرت قيمتها ب4،818 مليون دينار (م د).

وعملت أسهم البنك التجاري على تنشيط الحصة بعد تبادلها بقيمة 0،725 م د وبلغ سعر السهم عند الاقفال 31،280 دينار بعد ارتفاعه بنسبة 4،30 بالمائة.



وسجلت أسهم الخطوط التونسية بدورها زيادة بنسبة 3،77 بالمائة (0،550 د).
وتحسن أداء أسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 2،85 بالمائة (1،08 د).

وتم تبادل أسهم بنك الإسكان بسعر 21،30 د إثر زيادة بنسبة 2،79 بالمائة.
وتطورت قيمة أسهم هيكزابايت بنسبة 2،56 بالمائة لتبلغ مستوى 5،190 د.
في المقابل فقدت أسهم الكيمياء 5،84 بالمائة من قيمتها (33،180 د) كما خسرت أسهم سوتيمايل 2،76 بالمائة ليصل سعرها الى 1،410 د.
وتدحرجت أسعار العالمية لتوزيع السيارات ب2،41 بالمائة (4،040 د).
وتقهقرت أيضا أسعار أسهم إسمنت قرطاج والصناعية العامة للمصافي على التوالي بنسبة 1،93 بالمائة (2،540 د) وبنسبة 2،54 بالمائة (1،550 د).



Publié le:2017-05-26 18:29:00

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1 de 1 commentaires pour l'article 143263

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 20h 09m |           
Au vu des résultats de clôture , positives, la bourse nous renvoie le message que la guerre contre les barons d'el fased est une vraie guerre ! c'est un bon argument qu'Echahed pourra exploiter, bien évidement, positivement..

Les entreprises ou groupes d'entreprises où si Kamel est actionnaire à forte dose, ont augmenté de combien?



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