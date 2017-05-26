توننداكس ينهي الأسبوع بنسق ايجابي

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 18:29:00

- أنهى توننداكس معاملات، الجمعة، بنسق ايجابي وتقدم بنسبة 0،45 بالمائة ليصل الى مستوى 5714،05 نقطة وسط معاملات قدرت قيمتها ب4،818 مليون دينار (م د).وعملت أسهم البنك التجاري على تنشيط الحصة بعد تبادلها بقيمة 0،725 م د وبلغ سعر السهم عند الاقفال 31،280 دينار بعد ارتفاعه بنسبة 4،30 بالمائة.وسجلت أسهم الخطوط التونسية بدورها زيادة بنسبة 3،77 بالمائة (0،550 د).وتحسن أداء أسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 2،85 بالمائة (1،08 د).وتم تبادل أسهم بنك الإسكان بسعر 21،30 د إثر زيادة بنسبة 2،79 بالمائة.وتطورت قيمة أسهم هيكزابايت بنسبة 2،56 بالمائة لتبلغ مستوى 5،190 د.في المقابل فقدت أسهم الكيمياء 5،84 بالمائة من قيمتها (33،180 د) كما خسرت أسهم سوتيمايل 2،76 بالمائة ليصل سعرها الى 1،410 د.وتدحرجت أسعار العالمية لتوزيع السيارات ب2،41 بالمائة (4،040 د).وتقهقرت أيضا أسعار أسهم إسمنت قرطاج والصناعية العامة للمصافي على التوالي بنسبة 1،93 بالمائة (2،540 د) وبنسبة 2،54 بالمائة (1،550 د).