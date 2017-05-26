تعليق انجاز مساكن اجتماعية بغزالة من ولاية بنزرت للاشتباه في وجود اخلالات فنية

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 13:13:05

- اوقفت اليوم الجمعة اشغال انجاز 5 مساكن اجتماعية مدرجة ضمن برنامج الازالة والبناء على عين المكان لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمنطقة غزالة من ولاية بنزرت، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود اخلالات فنية خلال الانجاز.واوضح والي بنزرت محمد قويدر الذي اصدر قرار توقيف الاشغال ان "الجهة وبقدر حرصها على مقاومة كل اشكال الفساد ومظاهر عدم التقيد بالشروط القانونية، فهي ايضا حريصة على اتباع الاجراءات المعمول بها، حيث تم تشكيل لجنة فنية لمراقبة وتفقد اشغال بناء المساكن الاجتماعية واعداد تقرير في الامر"، واوضح ان اللجنة "ستتكون من رؤساء خلية الحوكمة ومقاومة الفساد والمجلس الجهوي ومعتمد المكان والمدير الجهوي للتجهيز، وذلك خلال اسبوع من اليوم على اقصى تقدير".وبين لمراسل (وات) بالجهة ان الادارة "ستتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان حق المجموعة الوطنية في حالة ثبوت الاخلالات سواء منها العدلية او غيرها من الاجراءات الترتيبية كسحب التراخيص وفسخ المشاركة في الصفقات العمومية".يشار الى ان مصالح الولاية كان لها مؤخرا تدخل خلال متابعة اشغال مشروع تهيئة حي وادي الرومين بجرزونة ومنزل جميل حيث تم لفت نظر الادارةالعامة لوكالة التجديد والتهذيب العمراني لوجود اخلالات فنية حول الطرقات المنجزة من قبل المقاول المكلف، فتولى الرئيس المدير العام للوكالة بحضور والي بنزرت القيام بزيارة تم على اثرها اعادة اصلاح الاخلالات وتعبيد كامل الطريق وفق كراس الشروط.طارق/باشا