Des milliers de Tunisiens acquièrent des nationalités européennes… La France et l’Italie en tête des destinations

Plus de 500 000 personnes nées en Tunisie résident en France



La Tunisie enregistre la plus forte hausse des nouveaux arrivants en Italie



L’émigration tunisienne entre installation durable et nouveaux flux migratoires



Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montrent que des milliers de Tunisiens ont réussi à obtenir la nationalité de pays européens en 2024, témoignant de la poursuite de l’installation d’une partie de la communauté tunisienne à l’étranger, notamment en France et en Italie.Selon les chiffres figurant dans le rapport, contre 6 364 en 2023. Par ailleurs,au cours de la même année, contre 5 351 l’année précédente.Ainsi, le nombre de Tunisiens ayant acquis la nationalité française ou italienne a dépassé, selon les données relatives à ces deux pays. Ce chiffre ne constitue toutefois pas un bilan global des Tunisiens ayant obtenu une nationalité étrangère dans les autres pays du monde.La présence tunisienne en France ne se limite pas aux acquisitions de nationalité. Les données du rapport font état d’une augmentation du nombre de personnes nées en Tunisie et résidant en France, passé d’environLe rapport classe également la Tunisie parmi les trois principaux pays d’origine des nouveaux arrivants en France en 2024, aux côtés de l’Algérie et du Maroc, ce qui témoigne de la poursuite des flux migratoires tunisiens vers ce pays.En Italie, la Tunisie figure parmi les principaux pays d’origine des migrants. Elle a enregistré la plus forte augmentation parmi les quinze premiers pays d’origine des nouveaux arrivants en 2024, avecLe nombre de résidents de nationalité tunisienne en Italie est également passé d’environ, selon les données du rapport.Ces indicateurs illustrent la diversité des parcours migratoires tunisiens vers l’Europe, entre installation de longue durée, travail, études, migration familiale et acquisition de la nationalité du pays de résidence.Les chiffres du rapport confirment que la France et l’Italie demeurent parmi les principales destinations européennes des Tunisiens, tant par l’importance des communautés qui y résident que par les flux de nouveaux arrivants et le nombre de personnes ayant réussi à acquérir la nationalité de ces deux pays.Il convient de rappeler que le rapport, publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), présente des données distinctes selon les pays et les périodes. Les chiffres retenus ici ne constituent donc pas un bilan consolidé de l’ensemble des Tunisiens ayant acquis une nationalité étrangère dans les différents pays du monde.