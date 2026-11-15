Babnet   Latest update 12:45 Tunis

Des milliers de Tunisiens acquièrent des nationalités européennes… La France et l’Italie en tête des destinations

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af98e461b25d9.55598967_imjnfgoqhpelk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 11:46 Lecture 2 min, 33 sec
      
Un rapport international révèle que plus de 12 000 Tunisiens ont acquis les nationalités française et italienne en 2024, et met en évidence l’augmentation des communautés tunisiennes dans ces deux pays


Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montrent que des milliers de Tunisiens ont réussi à obtenir la nationalité de pays européens en 2024, témoignant de la poursuite de l’installation d’une partie de la communauté tunisienne à l’étranger, notamment en France et en Italie.


Selon les chiffres figurant dans le rapport « Perspectives des migrations internationales 2026 », 7 250 Tunisiens ont acquis la nationalité française en 2024, contre 6 364 en 2023. Par ailleurs, 5 189 Tunisiens ont obtenu la nationalité italienne au cours de la même année, contre 5 351 l’année précédente.


Ainsi, le nombre de Tunisiens ayant acquis la nationalité française ou italienne a dépassé 12 400 personnes en une seule année, selon les données relatives à ces deux pays. Ce chiffre ne constitue toutefois pas un bilan global des Tunisiens ayant obtenu une nationalité étrangère dans les autres pays du monde.

Plus de 500 000 personnes nées en Tunisie résident en France

La présence tunisienne en France ne se limite pas aux acquisitions de nationalité. Les données du rapport font état d’une augmentation du nombre de personnes nées en Tunisie et résidant en France, passé d’environ 398 000 en 2015 à plus de 500 000 en 2025.

Le rapport classe également la Tunisie parmi les trois principaux pays d’origine des nouveaux arrivants en France en 2024, aux côtés de l’Algérie et du Maroc, ce qui témoigne de la poursuite des flux migratoires tunisiens vers ce pays.

La Tunisie enregistre la plus forte hausse des nouveaux arrivants en Italie

En Italie, la Tunisie figure parmi les principaux pays d’origine des migrants. Elle a enregistré la plus forte augmentation parmi les quinze premiers pays d’origine des nouveaux arrivants en 2024, avec 5 700 arrivées supplémentaires par rapport à 2023.

Le nombre de résidents de nationalité tunisienne en Italie est également passé d’environ 96 000 en 2015 à 123 800 en 2025, selon les données du rapport.

L’émigration tunisienne entre installation durable et nouveaux flux migratoires

Ces indicateurs illustrent la diversité des parcours migratoires tunisiens vers l’Europe, entre installation de longue durée, travail, études, migration familiale et acquisition de la nationalité du pays de résidence.

Les chiffres du rapport confirment que la France et l’Italie demeurent parmi les principales destinations européennes des Tunisiens, tant par l’importance des communautés qui y résident que par les flux de nouveaux arrivants et le nombre de personnes ayant réussi à acquérir la nationalité de ces deux pays.

Il convient de rappeler que le rapport « Perspectives des migrations internationales 2026 », publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), présente des données distinctes selon les pays et les périodes. Les chiffres retenus ici ne constituent donc pas un bilan consolidé de l’ensemble des Tunisiens ayant acquis une nationalité étrangère dans les différents pays du monde.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339769

babnet

كل الأخبار...

12:45 - انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027
12:43 - مرصد شاهد:انطلاق التصويت على سحب الوكالة بولاية سليانة في ظروف عادية ونسبة إقبال "معقولة"
12:42 - وزارة التجارة تعلن إطلاق برنامج متواصل لتنظيم نقاط بيع مباشرة بأسعار تفاضلية قارة ومتحركة على مدار السنة
11:47 - الكرة الحديدة الحرة: تونس تشارك في بطولة العالم للرجال من 20 الى 24 نوفمبر بتايلاندا بأربعة عناصر
11:35 - شكون النظيف وشكون القذِر؟!
11:21 - أكثر من 12 ألف تونسي اكتسبوا الجنسية الفرنسية والإيطالية خلال سنة واحدة
11:12 - نفزاوة سيتي 2026: من قبلي إلى فرايبورغ الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكة
11:01 - الاثنين 16 نوفمبر 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
10:52 - دراسة طبية تونسية: 75.6 بالمائة من السواق المهنيين يعانون من سوابق مرضية مرتبطة باضطرابات النوم
10:28 - مصحة خاصة بنابل تنظم يوماً تحسيسياً وتقصياً حول صحة الرجل والوقاية من أمراض البروستات يوم 25 نوفمبر 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-14
26°-14
26°-15
28°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab