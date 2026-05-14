Babnet

الرابطة الأولى (الجولة 30 الأخيرة) الأولمبي الباجي يضمن بقاءه وشبيبة القيروان تودع مصاف النخبة

ضمن الاولمبي الباجي بقاءه في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتعادله مع النادي الافريقي البطل 1-1 اليوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الثلاثين الاخيرة.
وبادر الاولمبي الباجي بافتتاح التسجيل عن طريق هيثم بن مبارك في الدقيقة 59 قبل أن يدرك النادي الإفريقي التعادل في الدقيقة 68 عبر سايدو خان.
وجاء بقاء الاولمبي الباجي بعد تعادل أيضا منافسه المباشر على تفادي النزول شبيبة القيروان التي اكتفت بالتعادل السلبي خارج ارضها مع نجم المتلوي.

وانهى الاولمبي الباجي مشواره في البطولة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على شبيبة القيروان التي التحقت بكل من مستقبل قابس ومستقبل سليمان الى الرابطة المحترفة الثانية.
