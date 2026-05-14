توننداكس يقفل حصّة الخميس مرتفعا بنسبة 0،72 بالمائة

واصل توننداكس رحلته صعودا، ليقفل حصّة الخميس مرتفعا بنسبة 0،72 بالمائة، وبلغ النقطة 17223،15، وقدّرت المعاملات ب17،5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة،للإتحاد الدولي للبنوك الذي تطوّر سعره بنسبة 6 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 29،680 دينار، وجذب السهم معاملات في حدود 120 ألف دينار.وتطوّر سعر سهم تونس لمجنبات الأليمنيوم، بدوره،خلال الحصّة، بنسبة 6 بالمائة، وبلغ 14،740 دينار، ليستقطب معاملات بحجم 861 ألف دينار.في المقابل، تدحرج سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب،خلال الحصّة، بنسبة 4،7 بالمائة، إلى حدود 8،820 دينار وناهزت المعاملات 272 دينار.وشمل التراجع سهم لاندور الذي فقد 1،8 بالمائة من سعره،خلال الحصّة، وإختتم عند مستوى 17،960 دينار، وراكم معاملات في حدود 394 ألف دينار.وظفر سهم الشركة التونسية للبلور، بالقسط الأكبر من إجمالي المعاملات للحصّة، وإستحوذ على 1،8 مليون دينار، وأنهى الحصّة مرتفعا بنسبة 2،1 بالمائة، مدركا سعر 29،650 دينار.