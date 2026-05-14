JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:08 Tunis

توننداكس يقفل حصّة الخميس مرتفعا بنسبة 0،72 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 19:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
واصل توننداكس رحلته صعودا، ليقفل حصّة الخميس مرتفعا بنسبة 0،72 بالمائة، وبلغ النقطة 17223،15، وقدّرت المعاملات ب17،5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".
وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة،للإتحاد الدولي للبنوك الذي تطوّر سعره بنسبة 6 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 29،680 دينار، وجذب السهم معاملات في حدود 120 ألف دينار.


وتطوّر سعر سهم تونس لمجنبات الأليمنيوم، بدوره،خلال الحصّة، بنسبة 6 بالمائة، وبلغ 14،740 دينار، ليستقطب معاملات بحجم 861 ألف دينار.
في المقابل، تدحرج سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب،خلال الحصّة، بنسبة 4،7 بالمائة، إلى حدود 8،820 دينار وناهزت المعاملات 272 دينار.


وشمل التراجع سهم لاندور الذي فقد 1،8 بالمائة من سعره،خلال الحصّة، وإختتم عند مستوى 17،960 دينار، وراكم معاملات في حدود 394 ألف دينار.

وظفر سهم الشركة التونسية للبلور، بالقسط الأكبر من إجمالي المعاملات للحصّة، وإستحوذ على 1،8 مليون دينار، وأنهى الحصّة مرتفعا بنسبة 2،1 بالمائة، مدركا سعر 29،650 دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329287

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet26°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-18
23°-15
23°-15
25°-14
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>