Babnet

الدورة الثانية لماراطون "اجري للخير 2 " يوم 17 ماي 2026 بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/marathonwahatttt.jpg>
Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 14:42
      
تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر بالزهراء، الدورة الثانية لماراطون "اجري للخير 2 "، يوم الاحد 17 ماي الجاري، بمدينة الزهراء، ولاية بن عروس (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة).

وتعد هذه التظاهرة الرياضية والانسانية تجربة انسانية تجمع بين روح التحدي وقيم التضامن والعمل الجماعي والتطوعي.


ويهدف هذا الحدث التضامني الخيري الى دعم الانشطة الرياضية وتشجيع المبادرات ذات البعد المجتمعي وتكريس روح التضامن بين المشاركين في أجواء ممتعة ومفيدة.


ويتضمن برنامج الماراطون مسالك مختلفة للسباق وهي مناسبة لمختلف المستويات البدنية والاعمار تشمل 10 كلم للعدائين المحترفين و 5 كلم للعائلات و1 كلم للاطفال.

كما سيتم، أيضا تنظيم ورشات تحسيسية حول أهمية التغذية السليمة ودور الرياضة في ضمان الصحة العامة.

وستخصص مداخيل هذا الماراطون لتهيئة المدرسة الابتدائية فرحات حشاد بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس.

يشار الى أن الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالزهراء (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة) هي هيكل تطوعي نشط يتبع الهلال الأحمر التونسي، تأسس لتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافات الأولية على المستوى المحلي. وتعمل الهيئة على نشر ثقافة التطوع وتأمين التظاهرات الرياضية وتنظيم حملات اجتماعية وتوعوية لخدمة الفئات الهشة، تحت إشراف متطوعين ملتزمين.
