منصة TOD by beIN تعزز حضورها في تونس استعدادا لكأس العالم 2026

بلاغ صحفي -

أطلقت منصة TOD by beIN، التابعة لـمجموعة beIN الإعلامية، سلسلة جولات إعلامية مخصصة لمنطقة شمال إفريقيا، انطلقت من الجزائر ووصلت إلى تونس باعتبارها المحطة الثانية ضمن مبادرة “الطريق إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 FIFA™”، وذلك في إطار تعزيز تفاعلها مع الجماهير الرياضية وترسيخ حضورها الإقليمي.وأكدت المنصة، بصفتها الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم FIFA 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها ستوفر للجمهور التونسي إمكانية متابعة جميع مباريات البطولة عبر تجربة مشاهدة رقمية متطورة تعتمد على البث المباشر بتقنية، إلى جانب خدمات تفاعلية تشمل الملخصات التلقائية وخاصية العرض المتعدد والجداول الزمنية التفاعلية.وقال بيتر مركيتش إن كرة القدم تمثل جزءا أساسيا من الهوية الوطنية في تونس، مشيرا إلى أن المنصة تعمل على تمكين المشجعين من متابعة البطولة بطريقة “أكثر سلاسة وتفاعلا وملاءمة لأسلوب مشاهدة الجمهور المحلي”.وأضاف أن اختلاف توقيت بعض مباريات المونديال يفرض أهمية متزايدة لخيارات المشاهدة الرقمية، موضحا أن المنصة ستتيح للمستخدمين متابعة المباريات على مختلف الأجهزة الإلكترونية وبأعلى جودة متاحة.وشهدت الجلسة الحوارية التي انتظمت في تونس حضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمجموعة beIN، حيث تم التأكيد على العمل المشترك لتقديم عروض اشتراك مرنة ومخصصة للسوق التونسية، مع الإعلان عن خطط للكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.كما ناقشت الجلسة، بمشاركة إعلاميين رياضيين وترفيهيين، التحولات التي تعرفها عادات مشاهدة كرة القدم، والتوجه المتزايد نحو البث الرقمي والتجارب التفاعلية متعددة الأجهزة، في ظل تزايد طلب الجماهير على المرونة وسهولة الوصول إلى المحتوى الرياضي المباشر.وتوفر منصة TOD by beIN محتوى رياضيا وترفيهيا متنوعا يشمل أبرز البطولات العالمية، من بينها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، وسباقات الفورمولا 1، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، إضافة إلى مكتبة واسعة من الأعمال الترفيهية العربية والعالمية.