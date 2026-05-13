بطولة رولان غاروس للتنس - معز الشرقي وعزيز دوقاز يستهلان مشاركتهما من التصفيات التمهيدية

كشفت اللجنة المنطمة لبطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، عن قائمة اللاعبين المشاركين في نسخة 2026 التي ضمت الثنائي التونسي معز الشرقي المصنف 140 عالميا وعزيز دوقاز المصنف 664 عالميا.وسيدخل الشرقي ودوقاز بطولة رولان غاروس التي تقام من 18 ماي الجاري الى 7 جوان القادم على ملاعب ترابية انطلاقا من التصفيات التمهيدية.ولم تجر بعد عملية القرعة الخاصة بتحديد جدول المباريات.وكان الشرقي ودوقاز خرجا امس الاثنين من الدور السادس عشر لبطولة تونس المفتوحة التي تقام على ملاعب ترابية بعد خسارة الأول أمام البريطاني جي كلارك المصنف 207 عالميا بنتيجة صفر-2 وهزيمة الثاني أمام الأمريكي تريستان بوير المصنف 257 عالميا بالانسحاب بداعي الإصابة عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1 مع تقدم بوير في المجموعة الثالثة 4-صفر.