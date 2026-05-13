JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:10 Tunis

بطولة رولان غاروس للتنس - معز الشرقي وعزيز دوقاز يستهلان مشاركتهما من التصفيات التمهيدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6808ab3457f223.28849626_lpqjeogmhfnik.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 17:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
كشفت اللجنة المنطمة لبطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، عن قائمة اللاعبين المشاركين في نسخة 2026 التي ضمت الثنائي التونسي معز الشرقي المصنف 140 عالميا وعزيز دوقاز المصنف 664 عالميا.
وسيدخل الشرقي ودوقاز بطولة رولان غاروس التي تقام من 18 ماي الجاري الى 7 جوان القادم على ملاعب ترابية انطلاقا من التصفيات التمهيدية.
ولم تجر بعد عملية القرعة الخاصة بتحديد جدول المباريات.

وكان الشرقي ودوقاز خرجا امس الاثنين من الدور السادس عشر لبطولة تونس المفتوحة التي تقام على ملاعب ترابية بعد خسارة الأول أمام البريطاني جي كلارك المصنف 207 عالميا بنتيجة صفر-2 وهزيمة الثاني أمام الأمريكي تريستان بوير المصنف 257 عالميا بالانسحاب بداعي الإصابة عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1 مع تقدم بوير في المجموعة الثالثة 4-صفر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329214

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>