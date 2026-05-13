وزير الدفاع الوطني يلتقي قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وافريقيا

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 18:26
      
التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وافريقيا الجنرال ” Jason Hinds”، على هامش افتتاح الملتقى الخامس عشر لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الافريقية الذي تحتضنه تونس من 13 إلى 15 ماي الجاري.

ونوّه وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن ارتياحه لمواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري بين الجانبين، مثمّنا ما يتميز به هذا التعاون من عمق واستمرارية وتنوّع وهي خصائص مهّدت لشراكة استراتيجية طويلة الأمد انبنت بين الجانبين على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم والمبادئ والمصالح المشتركة.


كما أضاف أن برنامج التعاون المشترك لا يقتصر على الاسناد اللوجستي والتّقني وتعزيز القدرات العمليّاتية للجيش الوطني بل يتعدّاه ليشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة، معربا عن أمله أن يشهد مزيدا من التطور على مستوى مناهج وبرامج التدريس وتعزيز القدرات الأكاديمية في مجال علوم الفضاء والطيران.


وأكد وزير الدفاع الوطني أن تونس تمثل عامل أمن واستقرار محوري بمنطقة حوض المتوسط وهي شريك استراتيجي ومنصّة للتعاون والتأثير الإيجابي والحيوي بالمنطقة، ما يؤهلها لتكون قطبا إقليميا في مجال التدريب والتكوين العسكري وفق المعايير المرجعيّة.

من جهته، أشاد قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وافريقيا بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يزخر به جيش الطيران من كفاءات مواكبة لأحدث التقنيات في مجال التكوين والتدريب، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة التعاون الثنائي ودعم القدرات الجوية للجيش التونسي وتطوير امكانياته، بما يخدم مصالح الطرفين.
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
