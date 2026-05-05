رفض الافراج عن وديع الجري وتأخير محاكمته الى جلسة 26 ماي

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 20:34
      
قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء رفض الافراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وتأخير محاكمته مع متهمين آخرين الى جلسة يوم 26 ماي الجاري.

ومثل اليوم الثلاثاء وديع الجري بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية، بعد ان تم جلبه من المستشفى حيث تم ايواؤه للعلاج، وذلك لمحاكمته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة في علاقة بملف انتداب مدير فني بالجامعة التونسية لكرة القدم، ومثل مع الجري، ثلاثة موظفين من وزارة الرياضة بحالة سراح.

وأثناء الجلسة تعرض وديع الجري الى وعكة صحية قررت الدائرة الجنائية اثرها اعادته لمستشفى ايوائه وحجز ملف القضية لتحديد موعد لاحق لها والنظر في مطلب الافراج عن الجري
