مفتي الجمهورية: الأضحية مشروطة بالاستطاعة ولا حرج على غير القادرين

وجّه هشام بن محمود، مفتي الجمهورية، عبر برنامج "صباح الناس" على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026 رسالة طمأنة إلى التونسيين مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر ورفع الحرج، خاصة بالنسبة للعائلات التي تواجه صعوبات مادية.

الاستطاعة شرط أساسي

أوضح مفتي الجمهورية أن شعيرة الأضحية، رغم أهميتها، تبقى مرتبطة بشرط القدرة والاستطاعة، مشدداً على أنه لا إثم على من تعذر عليه اقتناؤها بسبب ضيق ذات اليد.

وقال في هذا السياق إن أداء هذه الشعيرة يظل واجباً لمن استطاع، أما من لم يتمكن فلا حرج عليه، باعتبار أن الدين الإسلامي قائم على التيسير.



عدم تحميل النفس ما لا تطيق

واستحضر المفتي المثل الشعبي التونسي “على قد كساك مد رجليك”، في دعوة إلى القناعة وتجنب تحميل النفس أعباء مالية تفوق الإمكانيات.

كما شدد على أن الاقتراض أو الضغط على الميزانية من أجل الأضحية ليس مطلوباً شرعاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تعيشها بعض العائلات.
