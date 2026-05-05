مفتي الجمهورية: الأضحية مشروطة بالاستطاعة ولا حرج على غير القادرين

الاستطاعة شرط أساسي





عدم تحميل النفس ما لا تطيق



وجّه هشام بن محمود، مفتي الجمهورية، عبر برنامج "صباح الناس" على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026 رسالة طمأنة إلى التونسيين مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر ورفع الحرج، خاصة بالنسبة للعائلات التي تواجه صعوبات مادية.أوضح مفتي الجمهورية أن شعيرة الأضحية، رغم أهميتها، تبقى مرتبطة بشرط، مشدداً على أنه لا إثم على من تعذر عليه اقتناؤها بسبب ضيق ذات اليد.وقال في هذا السياق إن أداء هذه الشعيرة يظل واجباً لمن استطاع، أما من لم يتمكن فلا حرج عليه، باعتبار أن الدين الإسلامي قائم على التيسير.واستحضر المفتي المثل الشعبي التونسي، في دعوة إلى القناعة وتجنب تحميل النفس أعباء مالية تفوق الإمكانيات.كما شدد على أن الاقتراض أو الضغط على الميزانية من أجل الأضحية ليس مطلوباً شرعاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تعيشها بعض العائلات.