Babnet   Latest update 11:48 Tunis

من أجل الاستيلاء على اموال عمومية : حكم بالسجن والخطية المالية لعدل منفذ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 10:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن عدل منفذ لمدة 3 سنوات، مع فرض خطايا مالية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد مالي واستيلاء على أموال عمومية.

وتعود أطوار القضية إلى تعمد المتهم الاستيلاء على مبالغ مالية هامة تجاوزت قيمتها 300 ألف دينار. هذه الأموال كانت قد وُضعت تحت تصرفه في إطار مهامه لتنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة الدولة التونسية، إلا أنه قام بتحويلها لحسابه الخاص بدلاً من ضخها في خزينة الدولة.

القرار القضائي
وبعد المفاوضة القانونية والتدقيق في التقارير المالية، ثبتت إدانة العدل المنفذ بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية وُجدت بيده بمقتضى وظيفه. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، ألزمته المحكمة برد المبالغ المستولى عليها ودفع الغرامات القانونية المستوجبة، لتكون رسالة رادعة لكل من يحاول المساس بالمال العام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328680

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:13
16:03
12:23
05:21
03:43
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
25°-17
24°-15
25°-15
32°-16
  • Avoirs en devises 25007,4
  • (04/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (04/05)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/05)     2736,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/05)   28109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>