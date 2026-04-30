سيدي حسين : مداهمات أمنية تطيح بعدة مروجين للمخدرات بالوسط المدرسي
تمكن اعوان و اطارات منطقة الامن الوطني بسيدي حسين أمس ، واثر مداهمة محلات سكنية مشبوهة، من القاء القبض على 4 مروجين للمخدرات بالوسط المدرسي تعلقت بهم مناشير تفتيش لوحدات امنية و قضائية من أجل ترويج المخدرات كما تم حجز كمية هامة من مخدر الزطلة و اقراص مخدرة داخل منزله.
هذا وتم إيقاف 11 عنصرا مفتش عنهم تورطوا في قضايا سرقات وسلب وعنف شديد وقد تم الاحتفاظ بهم .
