وزير الصحة يؤكد أن معطيات صحة المواطن سيادة وطنية وأن الرقمنة وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين

أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، خلال مشاركته عن بعد في حوار وزاري رفيع المستوى ضمن القمة العالمية للصحة – الاجتماع الإقليمي بنيروبي، أن حماية معطيات صحة المواطن تمثل جزءا أساسيا من السيادة الوطنية.وشدد الوزير على أن الرقمنة في قطاع الصحة ليست مجرد استعمال للتكنولوجيا، بل وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتسريع التشخيص والعلاج، خاصة في المناطق التي تشكو نقصا في بعض الاختصاصات.كما أكد أن تونس تعمل على تطوير منظومة صحية رقمية آمنة، تقوم على حماية المعطيات الشخصية، واعتماد المعرّف الصحي الوحيد، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات الصحية، ودعم مشروع المستشفى الرقمي والطب عن بعد.وأشار وزير الصحة إلى أن التجارب التي انطلقت في تونس، على غرار الطب عن بعد في الأشعة وطب العيون، والرقمنة في التكفل بالحالات الاستعجالية وأمراض القلب والشرايين، تؤكد أن التكنولوجيا يمكن أن تكون حلا مباشرا لتحسين حياة المواطن وتقريب الاختصاصات من الجهات.وفي البعد الإفريقي، دعا الوزير إلى بناء سيادة صحية رقمية مشتركة تقوم على الثقة، وحماية المعطيات، وتبادل الخبرات، حتى تتمكن الدول الإفريقية من تطوير حلولها الرقمية الخاصة وخدمة شعوبها بعدالة ونجاعة.وجددت تونس التزامها بالعمل مع الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض، من أجل منظومة صحية رقمية آمنة، عادلة، وموجهة لخدمة الإنسان.