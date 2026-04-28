Babnet   Latest update 20:49 Tunis

وزير الصحة يؤكد أن معطيات صحة المواطن سيادة وطنية وأن الرقمنة وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f10f03dbe583.10460106_inqhflekgmjpo.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 20:46
      
أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، خلال مشاركته عن بعد في حوار وزاري رفيع المستوى ضمن القمة العالمية للصحة – الاجتماع الإقليمي بنيروبي، أن حماية معطيات صحة المواطن تمثل جزءا أساسيا من السيادة الوطنية.

وشدد الوزير على أن الرقمنة في قطاع الصحة ليست مجرد استعمال للتكنولوجيا، بل وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتسريع التشخيص والعلاج، خاصة في المناطق التي تشكو نقصا في بعض الاختصاصات.


كما أكد أن تونس تعمل على تطوير منظومة صحية رقمية آمنة، تقوم على حماية المعطيات الشخصية، واعتماد المعرّف الصحي الوحيد، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات الصحية، ودعم مشروع المستشفى الرقمي والطب عن بعد.


وأشار وزير الصحة إلى أن التجارب التي انطلقت في تونس، على غرار الطب عن بعد في الأشعة وطب العيون، والرقمنة في التكفل بالحالات الاستعجالية وأمراض القلب والشرايين، تؤكد أن التكنولوجيا يمكن أن تكون حلا مباشرا لتحسين حياة المواطن وتقريب الاختصاصات من الجهات.

وفي البعد الإفريقي، دعا الوزير إلى بناء سيادة صحية رقمية مشتركة تقوم على الثقة، وحماية المعطيات، وتبادل الخبرات، حتى تتمكن الدول الإفريقية من تطوير حلولها الرقمية الخاصة وخدمة شعوبها بعدالة ونجاعة.

وجددت تونس التزامها بالعمل مع الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض، من أجل منظومة صحية رقمية آمنة، عادلة، وموجهة لخدمة الإنسان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328288

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-16
29°-17
24°-16
21°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>