مناوشة بين القوبنطيني ومكرم اللقام بسبب "ولد اختو" الحكم فرج عبد اللاوي

دخل الحكم السابق مكرم اللقام في مناوشة مع المحلل الرياضي عبد المجيد القوبنطيني على قناة تونسنا بسبب أداء الحكم في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي فرج عبد اللاوي.
وقال القوبنطيني للقام "ولد أختك" فرج عبد اللاوي قام بأخطاء كارثية في المقابلة ليرد عليه الأخير " هذا المنطق "ولد أختك" غير مقبول وهو حكم "ويشرفك".
وطالب اللقام من القوبنطيني عدم مغالطة الرأي العام.


وكان الترجي الرياضي أعلن يوم أمس عن سحب ثقته من لجنة التعيينات التابعة للإدارة الوطنية للتحكيم على خلفية ما اعتبره وجود أخطاء تحكيمية فادحة ومؤثرة خلال المباريات الأخيرة، كان لها تأثير مباشر على نتائج الفريق.
وطالب الترجي الجامعة التونسية لكرة القدم بمراقبة لجنة التعيينات و توضيح معايير اختياراتها مطالبا بتدعيم لجنة التعيينات الحالية إن إقتضى الأمر بأطراف محايدة من خارج الادارة الحالية، و مستقلة عنها بما يضمن الشفافية.

وأعلمت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها والرأي العام أنّه تأكد لديها، وبشكل لا يدع مجالًا للشك، وجود أخطاء تحكيمية فادحة ومؤثرة خلال المباريات الأخيرة، كان لها تأثير مباشر على نتائج الفريق.

