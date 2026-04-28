الترجي الرياضي يندد بأخطاء تحكيمية ويعلن سحب الثقة من لجنة التعيينات

جدل تحكيمي أمام النادي البنزرتي



أصدرت الترجي الرياضي التونسي بلاغًا موجّهًا إلى جماهيره والرأي العام، عبّر فيه عن استيائه من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مبارياته الأخيرة، معتبراً أنها كانت مؤثرة بشكل مباشر على نتائجه.وأشار البلاغ إلى أن مباراة الفريق أمام الترجي الجرجيسي عرفت حادثة اعتداء واضحة على المهاجم فلوريان دانو في الدقيقة، دون أن يتم التفطن إليها من قبل طاقم التحكيم أو حكام تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما اعتبره النادي خطأ فادحًا يطرح عدة تساؤلات.كما استغربت الهيئة المديرة إعادة تعيين بعض الحكام في مباريات لاحقة، رغم ما اعتبرته أخطاء جسيمة، معتبرة ذلك مؤشراً على غياب التقييم والمساءلة.وفي مباراة الفريق أمام النادي البنزرتي، أكد البلاغ أنه تم إلغاء هدف بداعي التسلل في ظل غياب دليل واضح على لمس الكرة، خاصة مع تعطل إحدى الكاميرات المعتمدة، وهو ما اعتبره النادي قرارًا غير مستند إلى معطيات حاسمة.كما أشار إلى عدم احتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة لفائدة اللاعب دياكيتي، رغم وضوح اللقطة، وعدم تدخل تقنية الفيديو لمراجعتها.واعتبر النادي أن تكرار هذه الأخطاء في مباريات متتالية يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على مصداقية المنافسة، مشددًا على أن الأمر لم يعد مجرد أخطاء معزولة.* سحب الثقة من لجنة التعيينات التابعة للإدارة الوطنية للتحكيم* مطالبة الجامعة التونسية لكرة القدم بمراقبة عمل لجنة التعيينات وتوضيح معاييرها* الدعوة إلى تدعيم اللجنة بأطراف مستقلة لضمان الشفافية والنزاهةوفي ختام البلاغ، دعا النادي جماهيره إلى التحلي بالمسؤولية والدفاع عن حقوق الفريق في إطار احترام القانون والروح الرياضية، مع تجنب أي سلوك قد يسيء إلى صورة النادي أو كرة القدم التونسية.