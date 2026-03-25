تأجيل النظر في قضية أحداث الثورة بالكرم إلى جوان المقبل

أجّلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، النظر في ملف القضية عدد 8 المتعلّقة بأحداث الثورة بمنطقة الكرم، وذلك إلى جلسة يوموشملت الأبحاث في هذه القضية عدداً من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، من بينهم، إلى جانب مديرين عامين سابقين للأمن الوطني ووحدات التدخّل والأمن العمومي، فضلاً عن رئيس قاعة العمليات بوزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني الأسبق.ويُذكر أنّ هيئة الدائرة كانت قد استنطقت خلال الجلسات السابقة كلاً من مدير الأمن الوطني السابق وآمر الحرس الوطني السابق، كما استمعت إلى عائلات الضحايا الذين تمسّكوا بمواصلة التتبّعات القضائية.