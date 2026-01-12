تمّ إيقافه بسبب تدوينة: القضاء يفرج عن تلميذ باكالوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالإفراج عن تلميذ باكالوريا كان قد تمّ إيقافه خلال الأسبوع الماضي، وذلك إثر تلقيه استدعاءً من الوحدات الأمنية في إطار قضية تتعلّق بشبهة الإرهاب.



وجاء الإيقاف على خلفية تدوينة نشرها التلميذ على مواقع التواصل الاجتماعي، تمّ على إثرها فتح بحث أمني في الغرض.....





