تفكيك وفاق إجرامي مختصّ في ترويج المخدّرات بالأسواق العتيقة

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالقصبة، أول أمس، وفي إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدّرات، من محاصرة وإيقاف وفاق إجرامي خطير يتكوّن من ثلاثة أشخاص، ينشطون في ترويج المواد المخدّرة بجهتي الأسواق العتيقة وتربة الباي، مستهدفين فئة الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



وأسفرت العملية عن حجز كميات من مخدّر الزطلة كانت معدّة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية متأتية من عمليات بيع المخدّرات، وعبوة غاز مشلّ للحركة.







وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ الاحتفاظ بالمشتبه بهم ثم إيداعهم السجن، في انتظار استكمال الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.

