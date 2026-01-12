Babnet   Latest update 13:25 Tunis

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يطالب "الكاف" و"الفيفا" بفتح تحقيق اثر الاداء التحكيمي في مباراة نيجيريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964e89c24cc20.10568277_gqpoeiljnfmhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 13:25
      
أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين بيانا عبر من خلاله عن استنكاره للقرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة لمنتخب "الخضر" في كأس امم افريقيا المقامة حاليا بالمغرب، مشيرا الى ان هذه القرارات أثارت تساؤلات وخلفت استياءً واسعا.

وأكد نصّ البلاغ ان هذه القرارات مسّت بمصداقية التحكيم الإفريقي، كما أنها لا تخدم صورة كرة القدم الإفريقية على الصعيد الدولي.

كما أضاف ان الاتحاد الجزائري راسل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال إيداع شكوى رسمية مرفقة بطلب فتح تحقيق، قصد توضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها.
جدير بالتذكير أن منتخب "محاربي الصحراء" قد غادر منافسات "كان" المغرب 2025 اثر هزيمته في ربع النهائي ضد المنتخب النيجيري بنتيجة 0-2.
