Babnet   Latest update 21:13 Tunis

السجن لمزوّد حاول بيع كميات من “الهرقمة” الفاسدة لمطعم بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بالسجن مدة أربعة أشهر في حقّ مزوّد، بعد ثبوت تورّطه في محاولة بيع كميات من “الهرقمة” غير الصالحة للاستهلاك لأحد المطاعم بالعاصمة.

وتفيد معطيات الملف أنّ المتهم تمّ ضبطه وهو بصدد الإعداد لترويج أكثر من 120 كيلوغرامًا من مادة “الهرقمة” المتعفّنة والفاسدة، في خرق واضح لمعايير السلامة الصحية، بما يمثّل خطرًا على صحة المستهلكين.


وقد اتخذت المحكمة قرارها إثر استكمال الأبحاث وسماع الأطراف، مؤكّدة ضرورة التصدّي لمثل هذه الممارسات التي تهدّد السلامة الغذائية والصحة العامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321516

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet13°
10° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026