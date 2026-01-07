السجن لمزوّد حاول بيع كميات من “الهرقمة” الفاسدة لمطعم بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بالسجن مدة أربعة أشهر في حقّ مزوّد، بعد ثبوت تورّطه في محاولة بيع كميات من “الهرقمة” غير الصالحة للاستهلاك لأحد المطاعم بالعاصمة.



وتفيد معطيات الملف أنّ المتهم تمّ ضبطه وهو بصدد الإعداد لترويج أكثر من 120 كيلوغرامًا من مادة “الهرقمة” المتعفّنة والفاسدة، في خرق واضح لمعايير السلامة الصحية، بما يمثّل خطرًا على صحة المستهلكين.







وقد اتخذت المحكمة قرارها إثر استكمال الأبحاث وسماع الأطراف، مؤكّدة ضرورة التصدّي لمثل هذه الممارسات التي تهدّد السلامة الغذائية والصحة العامة.

