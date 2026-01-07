فاطمة المسدي تكشف عن وجود حاويات يُشتبه في احتوائها على كميات من التنّ الفاسد

أثار مقطع فيديو نشرته النائبة بالبرلمان عن جهة صفاقس فاطمة المسدي جدلًا واسعًا، بعد كشفها عن وجود حاويات يُشتبه في احتوائها على كميات من التنّ الفاسد داخل ميناء صفاقس، وذلك عقب زيارة ميدانية قامت بها للميناء.



وخلال مداخلة هاتفية في برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان، أوضحت المسدي أنّ زيارتها جاءت إثر اتصالات تلقتها على خلفية إضرابات شهدها الميناء، شملت عمّال الشحن والترصيف وسائقي الشاحنات، ما دفعها إلى التنقّل إلى عين المكان للوقوف على الوضعية.



وأكدت النائبة أنّها رصدت عديد الإخلالات، من بينها تدهور البنية التحتية، واهتراء السكة الحديدية المستعملة لنقل الحبوب، إلى جانب تراكم الأوساخ وتعطّل حركة تفريغ البواخر بسبب الإضرابات، وهو ما تسبّب، حسب قولها، في خسائر مالية هامة للدولة جرّاء تأخير تفريغ الشحنات.وأضافت أنّ الزيارة كشفت كذلك عن نقائص اجتماعية خطيرة، أبرزها غياب المرافق الصحية اللائقة لفائدة عدد كبير من العمّال والحراس، فضلًا عن تدهور الطرقات داخل الميناء، بما لا يتلاءم مع حجم النشاط التجاري الذي يشهده.وفي ما يتعلّق بالحاويات المثيرة للجدل، أفادت المسدي بأنّها لاحظت وجود حاويات تنبعث منها روائح كريهة جدًا، تبيّن لاحقًا أنّها تحتوي على كميات من التنّ الفاسد، مشيرة إلى أنّ الملف أُحيل على القضاء منذ فترة، غير أنّ الإجراءات تعرف بطئًا، ما أدّى إلى بقاء الحاويات داخل الميناء وتسبّب في أضرار بيئية وصحية للعاملين.وأوضحت النائبة أنّها تواصلت، عقب الزيارة، مع والي صفاقس ومدير الميناء، اللذين أكّدا لها أنّ الإجراءات القضائية جارية، وأنّ جزءًا من الشحنات الفاسدة تمّ التخلّص منه، على أن يتمّ استكمال إزالة الكميات المتبقية خلال الأيام القادمة.كما كشفت المسدي عن تعهّد إدارة الميناء بتنفيذ جملة من المشاريع لتحسين البنية التحتية، تشمل إصلاح الطرقات، وتطوير شبكة تصريف المياه، وتعزيز المراقبة بالكاميرات، إضافة إلى العمل على تحسين مناخ العمل وضمان حقوق العمّال.وفي السياق ذاته، نبّهت النائبة إلى تأثير الإضرابات المتكرّرة على نشاط التصدير، مستشهدة بحالات لمصدّرين تعطّلت عملياتهم لأسابيع، ما كبّدهم، وفق تقديرها، خسائر بملايين الدنانير، مؤكدة أنّ هذه الوضعية تمسّ مباشرة الاقتصاد الوطني.وختمت المسدي بالتأكيد على أنّ زيارتها الميدانية ساهمت في تحريك الملف، مشدّدة على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم الاكتفاء بإجراءات ظرفية، حفاظًا على سلامة الميناء ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.