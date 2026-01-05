Babnet   Latest update 20:14 Tunis

إيهاب المساكني ينتقد تصريحات حنبعل المجبري حول واقع كرة القدم التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a6444991450.66825736_megpfonhqiljk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 20:12 قراءة: 1 د, 20 ث
      
انتقد اللاعب الدولي السابق إيهاب المساكني، يوم الأحد 4 جانفي، التصريحات التي أدلى بها نجم المنتخب الوطني حنبعل المجبري بخصوص وضع كرة القدم في تونس، وذلك عقب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وقال المساكني، في تعليقه على تصريحات المجبري، إنّ ما جاء فيها «معروف ومتداول منذ سنوات»، مضيفًا بنبرة نقدية أنّه «لا يحتاج إلى من يذكّر به بعد مغادرة البلاد»، في إشارة إلى مسيرة المجبري الاحترافية خارج تونس.


وكان حنبعل المجبري قد خرج بتصريحات قوية لوسائل الإعلام عقب هزيمة المنتخب التونسي أمام منتخب مالي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1) قبل أن تُحسم بركلات الترجيح (3-2) لصالح المنتخب المالي، الذي تأهّل لمواجهة السنغال في ربع النهائي.


وأكد المجبري، في تصريحاته، أنّ كرة القدم التونسية «متأخرة بنحو عشر سنوات»، مشددًا على ضرورة مراجعة المنظومة الرياضية بالكامل، من القاعدة إلى القمة، قائلاً: «علينا إعادة التعلّم والتدريب من جديد… نعم، كل شيء».
أخبار ذات صلة:
حنبعل المجبري: كرة القدم التونسية متأخرة 10 سنوات وتحتاج إلى مراجعة شاملة
حنبعل المجبري: كرة القدم التونسية متأخرة 10 سنوات وتحتاج إلى مراجعة شاملة...

كما أشار إلى ضعف الاستثمار والدعم مقارنة بتجارب إقليمية أخرى، معتبرًا أنّ تنظيم تونس لكأس أمم إفريقيا قبل أكثر من عقدين لم يُستثمر بالشكل المطلوب، مضيفًا أنّ هذا النقاش لا يحظى بالاهتمام الكافي حتى على المستوى الإعلامي.

وختم المجبري تصريحاته بالتأكيد على شعور الإحباط بعد الإقصاء، معتبرا أنّ المنتخب كان قادرًا على تقديم الأفضل بالنظر إلى ما يتوفر لديه من عناصر وإمكانات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321402

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-10
13°-9
15°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026