إيهاب المساكني ينتقد تصريحات حنبعل المجبري حول واقع كرة القدم التونسية

انتقد اللاعب الدولي السابق إيهاب المساكني، يوم الأحد 4 جانفي، التصريحات التي أدلى بها نجم المنتخب الوطني حنبعل المجبري بخصوص وضع كرة القدم في تونس، وذلك عقب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.



وقال المساكني، في تعليقه على تصريحات المجبري، إنّ ما جاء فيها «معروف ومتداول منذ سنوات»، مضيفًا بنبرة نقدية أنّه «لا يحتاج إلى من يذكّر به بعد مغادرة البلاد»، في إشارة إلى مسيرة المجبري الاحترافية خارج تونس.







وكان حنبعل المجبري قد خرج بتصريحات قوية لوسائل الإعلام عقب هزيمة المنتخب التونسي أمام منتخب مالي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1) قبل أن تُحسم بركلات الترجيح (3-2) لصالح المنتخب المالي، الذي تأهّل لمواجهة السنغال في ربع النهائي.





وأكد المجبري، في تصريحاته، أنّ كرة القدم التونسية «متأخرة بنحو عشر سنوات»، مشددًا على ضرورة مراجعة المنظومة الرياضية بالكامل، من القاعدة إلى القمة، قائلاً: «علينا إعادة التعلّم والتدريب من جديد… نعم، كل شيء».

كما أشار إلى ضعف الاستثمار والدعم مقارنة بتجارب إقليمية أخرى، معتبرًا أنّ تنظيم تونس لكأس أمم إفريقيا قبل أكثر من عقدين لم يُستثمر بالشكل المطلوب، مضيفًا أنّ هذا النقاش لا يحظى بالاهتمام الكافي حتى على المستوى الإعلامي.



