Babnet   Latest update 18:44 Tunis

العاصمة: حالة هستيرية لمواطنة بعد تضرّر سيارتها بسبب "الشنقال"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695bf635f0dbb4.11263883_pihmljeqkofng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 18:26 قراءة: 1 د, 7 ث
      
دخلت، يوم الاثنين 5 جانفي، مواطنة في حالة انهيار عصبي بأحد شوارع العاصمة، بعد تعرّض سيارتها إلى أضرار بليغة على مستوى الباب، قالت إنّها ناتجة عن تدخل أعوان “الشنقال”.

ووفق روايات متداولة في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت المواطنة وهي في حالة صراخ شديد داخل سيارتها، مؤكدة أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتضرر فيها سيارتها، إذ قالت إنّ “الشنقال” تسبّب سابقًا في كسر المصدّ الخلفي، قبل أن يتمّ هذه المرة نزع باب السيارة بالقوة، على حدّ تعبيرها.


وأثار الفيديو موجة واسعة من التفاعلات والتعليقات، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من طريقة عمل “الشنقال” ومن غياب الرقابة، معتبرين أنّ ما يحدث تجاوز مسألة تطبيق القانون أو الحجز والخطايا، ليعكس ـ حسب تعبيرهم ـ ممارسات تعسفية ألحقت أضرارًا مادية ونفسية بالمواطنين.


كما دعا عدد من المتفاعلين إلى مراجعة منظومة حجز السيارات، مطالبين بوضع إطار قانوني واضح، وتوفير بدائل عملية مثل مآوي السيارات المنظمة، إلى جانب آليات تعويض عادلة في حال حصول أضرار.
في المقابل، شدّد آخرون على ضرورة تدخّل السلط المعنية لوضع حدّ لما وصفوه بـ“الفوضى” وضمان احترام حقوق المواطنين وتطبيق القانون دون تجاوزات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسألة “الشنقال” تعود بشكل دوري إلى الواجهة، وسط مطالب متكررة بإصلاح هذا القطاع وتنظيمه بما يوازن بين احترام القانون وحماية ممتلكات المواطنين.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321395

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-10
13°-9
15°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026