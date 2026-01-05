Babnet   Latest update 10:52 Tunis

العربي سناقرية: المدرب القادم للمنتخب التونسي يجب أن يكون أجنبيًا والمنظومة مطالبة بالرحيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693676cd7ea6e6.58421661_qfmlgkipnehjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 10:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال المحلّل الرياضي العربي سناقرية، في مداخلة على قناة تلفزية، إن المرحلة المقبلة تفرض على المنتخب التونسي التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الجهاز الفني.

وأضاف سناقرية أن تونس ستتحصل على موارد مالية هامة، معتبرًا أن ذلك يتيح جلب مدرب أجنبي بمستوى وقيمة البلاد، ومشدّدًا على أن ما حدث في كأس أمم إفريقيا يمثّل، وفق تعبيره، إهانة للشعب.


وتابع المحلّل الرياضي بالقول إن المنظومة الحالية مطالبة بالرحيل، معلنًا رفضه لما وصفه بـتوزيع الأموال على الفرق التي تعاني من أزمات مالية، ومؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار في الإطار الفني.


وختم سناقرية تصريحاته بالتشديد على أن الإنفاق يجب أن يوجَّه إلى مدرب أجنبي والعمل التكتيكي، بما يضمن إعادة بناء المنتخب على أسس فنية واضحة وفعّالة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321370

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:58
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-10
13°-8
13°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026