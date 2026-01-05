العربي سناقرية: المدرب القادم للمنتخب التونسي يجب أن يكون أجنبيًا والمنظومة مطالبة بالرحيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693676cd7ea6e6.58421661_qfmlgkipnehjo.jpg width=100 align=left border=0>

قال المحلّل الرياضي العربي سناقرية، في مداخلة على قناة تلفزية، إن المرحلة المقبلة تفرض على المنتخب التونسي التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الجهاز الفني.



وأضاف سناقرية أن تونس ستتحصل على موارد مالية هامة، معتبرًا أن ذلك يتيح جلب مدرب أجنبي بمستوى وقيمة البلاد، ومشدّدًا على أن ما حدث في كأس أمم إفريقيا يمثّل، وفق تعبيره، إهانة للشعب.







وتابع المحلّل الرياضي بالقول إن المنظومة الحالية مطالبة بالرحيل، معلنًا رفضه لما وصفه بـتوزيع الأموال على الفرق التي تعاني من أزمات مالية، ومؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار في الإطار الفني.





وختم سناقرية تصريحاته بالتشديد على أن الإنفاق يجب أن يوجَّه إلى مدرب أجنبي والعمل التكتيكي، بما يضمن إعادة بناء المنتخب على أسس فنية واضحة وفعّالة.

