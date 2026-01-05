الاتحاد العام التونسي للشغل يدين العدوان الأمريكي على فنزويلا ويعتبره تهديدًا للشعوب والسيادة الدولية

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدّة ما وصفه بـالعدوان الأمريكي على فنزويلا، إثر القصف الجوي الذي استهدف العاصمة كاراكاس، وما تلاه من عملية إنزال عسكري انتهت باختطاف الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما قسرًا إلى الولايات المتحدة.



واعتبر الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني، أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة البلطجة والقرصنة والإرهاب الدولي التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، متّهمةً إياها بتوظيف ذرائع “الإرهاب” و“تهريب المخدرات” لتبرير انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة.



وأشار البيان إلى أن الاعتداءات على فنزويلا، بل تندرج في سياقالمتواصلة منذ سنوات، والتي تعود جذورها إلى فترة حكم الرئيس الراحل. ولفت إلى ما اعتبره، وخاصة الثروات النفطية، عبر توجيه الشركات الأمريكية لاستغلالها.وأكد الاتحاد أن هذه التطورات كشفت مجددًا، وفضحت، محمّلًاوالمنظمات الدولية مسؤولية الصمت إزاء انتهاك سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.واعتبر الاتحاد أن الاعتداء على فنزويلا، بل هوموجّهة إلى شعوب العالم لثنيها عن مقاومة الهيمنة، ضمن سياسة توسعية إمبريالية تقوم على، محذّرًا من أن دولًا أخرى، خاصة في، قد تواجه المصير ذاته.وفي هذا الإطار، أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ما يلي:1.للاعتداء الأمريكي على سيادة فنزويلا واختطاف رئيسها المنتخب.2.أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة تمثلوإعلانًا صريحًا عن سياسة الهيمنة.3.تنصيب الولايات المتحدة نفسها وصيّة على الشعوب وشرطيًا على العالم.4.من مخاطر تعميم هذا النهج على دول أخرى، خاصة في أمريكا الجنوبية.5.لمواقف الإدانة الصادرة عن الاتحادات النقابية الدولية، وفي مقدمتها، ودعوته النقابات والقوى الديمقراطية وشعوب العالم إلىوالتصدي للإرهاب الدولي.وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنيظلّ معركة مركزية في مواجهة سياسات الهيمنة والعنف، داعيًا إلىمع فنزويلا وكل الشعوب المهدّدة.