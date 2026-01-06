الملعب القابسي يعززصفوفه بوائل العلوي ونور الحق ضفلاوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d52bb770a25.39508740_hlmoqjkfpgine.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الملعب القابسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعزيز صفوفه بكل من وائل العلوي ونور الحق ضفلاوي.

واشار فريق الستيدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان وائل العلوي (27 سنة) يشغل خطة متوسط ميدان وامضى عقدا لمدة موسمين قادما من فريق القلعة الرياضية فيما يلعب نور الحق ضفلاي (24 سنة) في خطة متوسط ميدان هجومي وامضى هو الاخر عقدا بموسمين قادما من اتحاد قصور الساف.

يذكر ان الملعب القابسي يحتل بعد مرور 13 جولة المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تقدم ساقية الدائر.