Babnet   Latest update 19:19 Tunis

الملعب القابسي يعززصفوفه بوائل العلوي ونور الحق ضفلاوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d52bb770a25.39508740_hlmoqjkfpgine.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 19:19 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن الملعب القابسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعزيز صفوفه بكل من وائل العلوي ونور الحق ضفلاوي.
واشار فريق الستيدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان وائل العلوي (27 سنة) يشغل خطة متوسط ميدان وامضى عقدا لمدة موسمين قادما من فريق القلعة الرياضية فيما يلعب نور الحق ضفلاي (24 سنة) في خطة متوسط ميدان هجومي وامضى هو الاخر عقدا بموسمين قادما من اتحاد قصور الساف.
يذكر ان الملعب القابسي يحتل بعد مرور 13 جولة المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تقدم ساقية الدائر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321455

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026